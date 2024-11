Si eres fanático de “Outlander”, de seguro esperaste con ansias la llegada de un spin-off centrado en uno de los personajes que se ganó el cariño de todos, y no nos estamos refiriendo a los protagonistas, sino a Lord John Grey, de quien ya se tenía un proyecto, pero finalmente fue cancelado. A continuación, te contamos qué dijo David Berry, el actor que interpreta este complejo soldado inglés, sobre la decisión de que su historia no viera la luz.

Antes te recordamos que la exitosa serie “Outlander” se basó en las novelas homónimas de Diana Gabaldon, quien a su vez escribió otra serie de novelas sobre Lord John Grey, motivo por el que era lógico pensar que se haría una producción derivada de este oficial del ejército británico, algo que no sucederá.

Lord John Grey es homosexual en secreto en una época en la que esa predilección particular podía hacer que uno fuera ahorcado (Foto: Sony Pictures Television / Starz)

¿QUÉ LLEVÓ A CANCELAR EL SPIN-OFF SOBRE LORD JOHN GREY?

El actor David Berry señaló que el spin-off de su personaje Lord John Grey fue cancelado porque en ese momento, durante la temporada 4, no era lo que buscaban los productores. Aunque le hubiera encantado que dicha producción viera la luz, él no era el único entusiasmado, pues el director ejecutivo de Starz, Jeffrey Hirsch, también estaba interesado en contar su historia.

“Hubo un momento en la temporada 4 en el que íbamos a rodar nuestra serie de Lord John Grey. Ya estaba escrita; bueno, había un guionista asignado y yo había firmado un contrato para hacer una serie. Estuvo en el punto de mira; es decir, si la cadena la aprobaría o no, pero al final, en ese momento, se decidió que no era lo adecuado o que no era lo adecuado para ellos. Estaba preparado para hacerlo y todavía lo estoy”, dijo en una entrevista con Deadline durante la promoción del estreno de la segunda parte de la temporada 7 de “Outlander”.

A pesar de que fue cancelada, Berry no puede ocultar su emoción cuando habla de una serie derivada del oficial del ejército británico, incluso reveló que los productores ejecutivos de “Outlander”, Matt B. Roberts y Maril Davis, también han expresado gran interés en hacerlo.

“Así que supongo que realmente depende de encontrar una cadena para ello (…). El hecho de que no saliera adelante fue muy decepcionante en ese momento, pero si se llevará a cabo o no de nuevo, eso realmente está en manos de la audiencia”, finalizó.

Lord John Grey es personaje que ha sido llamado "uno de los más complejos e interesantes" de "Outlander" (Foto: Sony Pictures Television / Starz)

LAS SERIES SOBRE LORD JOHN GREY

Como lo mencionamos antes, Diana Gabaldon también escribió una serie sobre Lord John Grey, la cual está compuesta por tres novelas y siete novelas cortas.

Las tres novelas

“Lord John y un asunto privado” (2003)

“Lord John y la Hermandad de la espada” (2007)

“Lord John y el prisionero escocés” (2011)

Las seis novelas cortas

“Lord John y el Club del Fuego Infernal” (1998)

“Lord John y el súcubo” (2003)

“Lord John y el soldado embrujado” (2007)

“Lord John y la mano del diablo” (2007)

“La costumbre del ejército” (2010)

“Lord John y la plaga de zombis” (2011)

“Sitiado” (2017)

Lord John Grey es un personaje ficticio creado por Diana Gabaldon (Foto: Sony Pictures Television / Starz)