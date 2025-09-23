“La Ruta” vuelve a encender las luces del recuerdo y la imaginación. Tras haberse convertido en una de las series españolas más elogiadas y premiadas de 2022, la ficción de Atresplayer se reinventa en una segunda temporada que cambia de escenario y se traslada a Ibiza. El anuncio llegó este martes en el Festival de San Sebastián, donde creadores, directivos y protagonistas revelaron los primeros detalles de una historia que se estrenará el próximo 26 de octubre y que promete volver a marcar tendencia.

¿DE QUÉ TRATA “LA RUTA. VOL 2: IBIZA”?

En esta nueva entrega, el Mediterráneo se convierte en un personaje más. Ibiza, con su mezcla de raíces hippies y capital del ocio mundial, es el telón de fondo de una trama que busca responder a una pregunta clave: ¿cómo se transforma una isla de utopías comunitarias en un centro global de fiesta, turismo y excesos? Con esa inquietud como brújula, “La Ruta Vol. 2″ se lanza al desafío de ser, al mismo tiempo, precuela y secuela de su primera parte.

El gran protagonista de este giro narrativo es Àlex Monner, que regresa a la serie para duplicarse en dos papeles: el ya conocido Marc Ribó, joven DJ de los años 90, y su propio padre, Manuel, en una trama ambientada en los años 70. Un juego de espejos que no solo aporta un desafío actoral, sino que conecta generaciones y explora la herencia emocional que pasa de padres a hijos. Como señaló el creador Borja Soler, “tenía que ser algo de precuela, y algo de secuela”.

A ESTE VIAJE SE SUMAN NUEVAS INCORPORACIONES QUE REFUERZAN EL ELENCO

Irene Escolar, Marina Salas y Carla Díaz entran en escena para acompañar la evolución de Marc y para aportar nuevos matices a una historia que se aleja del retrato juvenil de la primera temporada. “Nos enfocamos más en la época de la treintena, en un crecimiento vital que acompaña al protagonista”, explicó la guionista Clara Botas, quien también apuntó que los personajes se han vuelto “más adultos” en esta etapa.

El espíritu de “La Ruta” se mantiene intacto, pero amplía sus horizontes. La música sigue siendo un pilar esencial, pero ahora se entrelaza con otras temáticas de gran peso: la construcción, el turismo, la maternidad y la masificación. Todo ello bajo una estructura de espejos en la que actores como Monner y Escolar interpretan a padres e hijos, explorando hasta qué punto uno puede ser quien quiere ser o está marcado por la herencia de su familia.

El equipo creativo reconoció la presión de dar continuidad a una serie tan celebrada, pero también la ilusión de llevarla más lejos. “Transformamos esa presión en ilusión por hacer la mejor serie posible”, aseguró Roberto Martín. Para Montse García, directora de ficción de Atresmedia, el resultado supera expectativas: “'La Ruta’ mantiene esa esencia y ese espíritu para ser una serie única y con voz propia”.

La segunda parte de la exitosa ficción se ha presentado en el marco del prestigioso festival celebrado en San Sebastián (Foto: Atresmedia)

LOS ACTORES TAMBIÉN COMPARTIERON LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO

“Lo del doble papel fue una de las ideas que nos enamoró”, dijo Martín, mientras que Irene Escolar confesó que fue uno de los mayores retos de su carrera: “Es un gesto de valentía muy grande, y cuando me lo propusieron lo consideré una suerte”. Por su parte, Monner destacó que interpretar dos épocas y dos personajes ha sido “un viaje increíble a nivel artístico”.

Con seis capítulos rodados entre Mallorca y Valencia —un rodaje que incluso tuvo que detenerse por la Dana de octubre pasado—, “La Ruta Vol. 2: Ibiza” se prepara para responder grandes preguntas: cuánto influye la orfandad en la personalidad de Marc, cómo se hereda el deseo de libertad y hasta dónde puede reinventarse una serie sin perder su esencia. El 26 de octubre habrá respuestas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.