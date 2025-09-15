La serie “Mar Afuera”, protagonizada Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, ha desembarcado con fuerza en el panorama televisivo español. Conoce de qué trata y cómo acceder a este esperado drama juvenil que Atresplayer presenta junto a Disney+.

“Mar Afuera” fue producida por Beta Fiction Spain para Atresplayer. Se trata de un remake de la exitosa “Mare fuori”, una de las ficciones europeas más vistas de los últimos años. La serie se rodó en Alicante y Madrid.

¿DE QUÉ TRATA “MAR AFUERA”?

“Mar Afuera” narra la historia de Álvaro y Carlos, dos adolescentes que ingresan en un centro de internamiento de menores junto al mar tras incidentes que marcan sus vidas. Allí deben enfrentarse a amenazas dentro de la banda de Los Pajaritos y luchar contra las adversidades para no perder la esperanza en un entorno hostil. La serie explora no solo la criminalidad juvenil, sino también temas sociales como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia y la salud mental. El optimismo, la fuerza de la amistad y las segundas oportunidades están en el corazón de cada episodio.

La serie “Mar Afuera”, protagonizada Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón (Foto: Atresplayer)

¿CÓMO VER LA SERIE “MAR AFUERA”?

“Mar Afuera” se estrenó el 14 de septiembre de 2025. Puedes ver la serie en:

Atresplayer : Lanzamiento semanal, disponible en España para suscriptores de la modalidad de pago.

Lanzamiento semanal, disponible en España para suscriptores de la modalidad de pago. Disney+: Estrenó de la temporada completa desde la misma fecha, para quienes prefieren maratón.

La serie cuenta con un total de ocho episodios de 50 minutos cada uno, ideales para un fin de semana de binge-watching o para seguir semana a semana como parte de la conversación social.

La serie “Mar Afuera” ha desembarcado con fuerza en el panorama televisivo español (Foto: Atresplayer)

MIRA EL TRÁILER DE “MAR AFUERA”

