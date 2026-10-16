Dirigida por Thomas Vincent (“Reacher”), “Masterplan” es una película de Amazon Prime Video que sigue a un ladrón legendario mientras desarrolla un arriesgado plan para realizar el robo del siglo. Para apoderarse de La Mona Lisa, recluta a una experta cibercriminal italiana y un especialista en explosivos francés. El atraco se complica cuando les revela que en realidad es su padre biológico. ¿Podrán trabajar en equipo a pesar de la forzada reunión familiar? ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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La comedia de acción, que es una coproducción franco-italiana entre Gaumont y Amazon MGM Studios, tiene una duración de 107 minutos, fue escrita por Vincent y David Wolstencroft (“Spooks”), y promete ser un thriller de atracos lleno de adrenalina y asegura la química entre un elenco internacional de alto nivel.

“Masterplan” cuenta con un reparto conformado por Stanley Tucci, Victor Belmondo, Simona Tabasco, Mark Ivanir, Philippe Uchan, Foëd Amara, Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, Wolstencroft y Vincent, con guion de Wolstencroft y Vincent.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MASTERPLAN”

1. Stanley Tucci como Roger

Stanley Tucci, que fue parte de producciones como “Lucky Number Slevin”, “Camino a la perdición”, “La terminal”, “The Devil Wears Prada”, “The Lovely Bones”, “Los juegos del hambre”, “Spotlight” y “Cónclave”, asume el papel de Roger, un veterano y legendario ladrón de guante blanco que planea robar la Mona Lisa. Para ejecutar el complejo plan, convoca a sus propios hijos.

Stanley Tucci interpreta a Roger, un ladrón veterano que gira dar un gran golpe junto a sus hijos, en la comedia de acción y thriller sobre atracos "Masterplan" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Victor Belmondo como Jay

Victor Belmondo, que apareció en “Sweetheart”, “Fly Me Away”, “Drift Away”, “Lie with Me”, “Take a Chance on Me”, “Breaking Point”, “To Live, To Die, To Live Again” y “Bastion 36”, da vida a Jay, un joven francés carismático, arrogante y con un ego enorme. Su especialidad son los explosivos y la pirotecnia.

Victor Belmondo asume el papel de Jay y Simona Tabasco asume el papel de Chiara en la comedia de acción y thriller sobre atracos "Masterplan" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Simona Tabasco como Chiara

Simona Tabasco, conocida por su papel de Lucía en la segunda temporada de la serie dramática y de comedia negra de HBO “The White Lotus”, interpreta a Chiara, una joven italiana que se convierte en el cerebro informático del equipo antes de saber que es hija de Roger y hermana de Jay. Ella es experta en ciberdelincuencia y hackeo, así que se encarga de neutralizar los sistemas de seguridad de alta tecnología del museo.

Simona Tabasco da vida a Chiara, la encargada de burlar la ciberseguridad del museo, en la comedia de acción y thriller sobre atracos "Masterplan" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Mark Ivanir como Bruno

Mark Ivanir, actor israelí conocido por su aparición en la película “La lista de Schindler” (1993) y en la serie “Away” (2020) asume el rol de Bruno en “Masterplan”. Se trata de un aliado de confianza de Roger, a quien recurre para conectar las distintas fases de la operación.

5. Philippe Uchan como Bartoli

Philippe Uchan, que apareció en producciones como “Rumba la vie”, “Irréductible”, “Mascarade”, “L’Amour et les Forêts”, “Coup de chance”, “Second Tour”, “Le Mélange des genres” y “La Bonne Étoile”, interpreta a Bartoli en la nueva película de Amazon Prime Video.

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Masterplan”:

Foëd Amara como Mo

Élisabeth Vitali

Jonas Bachan

Eliott Margue

Ike Zacsongo

Nicolas Phongpheth

Maya Vincent

Aude Roman

Livio Pacella

Daniel McVicar

Doris von Thury

Laure Franchet D’Espèrey

Giacomo Henri Dossi

¿DE QUÉ TRATA “MASTERPLAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Masterplan”, “cuando un legendario ladrón pone la mira en la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden —Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un especialista francés en explosivos de actitud arrogante—, antes de revelarles que son hermanos separados hace mucho tiempo... y que, por cierto, él es su padre.

Arrojados a un caótico reencuentro que jamás pidieron, esta nueva familia deberá aprender a trabajar unida —y tratar de no matarse entre sí— si quiere tener alguna posibilidad de llevar a cabo el robo del siglo.”

¿CÓMO VER “MASTERPLAN”?

“Masterplan” se estrenó el viernes 16 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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