El fenómeno juvenil de Netflix, “Mi vida con los chicos Walter”, ha vuelto a conquistar corazones con su segunda temporada, estrenada el 28 de agosto. Y aunque los fans apenas terminan de ver los nuevos episodios, la expectativa ya se centra en lo que ocurrirá en la tercera temporada, un capítulo que promete más drama, romance y giros inesperados en la vida de Jackie, Cole y Alex.

Las buenas noticias llegaron incluso antes de que la segunda temporada viera la luz. Netflix anunció oficialmente la renovación de la serie para una tercera temporada el pasado 6 de agosto, con un emotivo mensaje del elenco en Instagram que confirmaba que la producción ya estaba en marcha. Una muestra clara de la confianza de la plataforma en el éxito de la historia.

Sarah Rafferty como Katherine y Marc Blucas como George en el episodio 206 de "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SERÍA EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

A diferencia de la larga espera entre la primera y la segunda temporada, los fans no tendrán que aguardar tanto esta vez. Netflix confirmó que la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” se estrenará en 2026, con los nuevos episodios llegando mucho antes de lo previsto. Según el Sindicato de Directores de Canadá, la filmación comenzó el 6 de agosto y concluirá en diciembre, dejando lista la nueva entrega para el próximo año.

EL FINAL QUE DEJÓ SIN ALIENTO A LOS FANÁTICOS

La segunda temporada terminó con un torbellino de emociones. Jackie y Cole se confesaron su amor en un momento cargado de tensión, justo antes de que Alex irrumpiera con el corazón destrozado al escuchar la verdad.

La escena, ya de por sí impactante, se interrumpió con la llegada de Will y una ambulancia, revelando que George, el patriarca de la familia, sufría una grave emergencia médica. El suspenso quedó abierto: ¿ataque cardíaco, tal como se insinuó antes?

La primera temporada de "Mi vida con los chicos Walter" se estrenó en diciembre de 2023 (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Todo apunta a que la tercera temporada retomará la historia justo donde terminó. El destino de George será clave para los Walter, pues su estado de salud afectará la dinámica de la familia. Los hermanos mayores tendrán que asumir nuevas responsabilidades en casa, mientras que Jackie se enfrentará a un dilema emocional tras la confesión de Cole y el sufrimiento de Alex.

El showrunner ha confirmado que la tensión entre Jackie, Cole y Alex será uno de los motores narrativos de la tercera temporada. Jackie ya no puede seguir cambiando de chico como si nada, y el triángulo amoroso deberá resolverse con más madurez y consecuencias reales. “No podemos ignorar lo ocurrido al final de la segunda temporada”, adelantó el equipo creativo, dejando claro que la historia irá al fondo del conflicto.

Pero el corazón no será el único campo de batalla. Jackie también perseguirá un objetivo personal: convertirse en presidenta del consejo estudiantil. Además, su amistad con Grace tendrá un papel más relevante, ya que la joven, que siempre ha estado para apoyarla, ahora reclamará su propio espacio y sus propias necesidades. Una nueva dimensión para el crecimiento de la protagonista.

LOS ACTORES TAMBIÉN HAN DADO PISTAS SOBRE LO QUE ESPERAN DE LA NUEVA TEMPORADA

Ashby Gentry (Alex) confesó que siente curiosidad por cómo los personajes podrán recuperarse de “un trauma tan enorme” como el vivido en el final. Mientras tanto, Cole deberá equilibrar sus sentimientos por Jackie con sus planes de estudiar en la universidad para convertirse en entrenador, abriendo la puerta a nuevos conflictos de identidad y de vida.

Con rodaje en marcha y estreno previsto para 2026, la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” apunta a ser la más intensa hasta ahora. Entre un triángulo amoroso imposible de ignorar, la salud del patriarca en juego y las ambiciones personales de Jackie, Netflix prepara un regreso cargado de romance, lágrimas y decisiones que marcarán a todos los personajes.

