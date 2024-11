CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Diez años después de su dolorosa separación, Avery (Lindsay Lohan) y Logan (Ian Harding), los protagonistas de “Nuestro secretito” (“Our Little Secret” en su idioma original), se reencuentran debido a que sus parejas actuales son hermanos. Los exnovios visitan la casa de los Morgan para celebrar la Navidad con sus suegros, pero prefieren ocultar su pasado amoroso para evitar confusiones y dramas. Sin embargo, no podrán esconder la verdad por mucho tiempo. ¿Qué sucede con Avery, Logan y sus nuevas parejas? A continuación, te comparto lo que pasó en la comedia romántica de Netflix.

El largometraje dirigido por Stephen Herek empieza contando que Logan y Avery se conocieron cuando eran pequeños y se volvieron inseparables. Luego de que su amistad se convirtió en amor, compartieron varios momentos importantes, pero la muerte de la madre de Avery, cambia la dinámica de la feliz pareja. Para escapar del recuerdo de su difunta madre, Avery acepta una oferta de trabajo en Londres.

Aunque decide apoyar a su novia con su proyecto, es incluso, le organiza una fiesta de despedida, Logan no quiere que Avery lo abandone, así que en un intento desesperado por retenerla y debido a un consejo malentendido de su suegro, le propone matrimonio. Por supuesto, ella dice que no, tienen una fuerte discusión y los protagonistas de “Nuestro secretito” no se vuelven a ver en casi una década.

Logan (Ian Harding) y Avery (Lindsay Lohan) fingen no conocerse frente a sus suegros en la película navideña "Nuestro secretito" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NUESTRO SECRETITO”?

Mientras Avery tiene una carrera exitosa y una relación estable con Cameron Morgan (Jon Rudnitsky), Logan tiene dudas sobre su futuro profesional y tiene un romance con Cassie Morgan (Katie Baker). Ambos llegan a casa de los Morgan para celebrar la Navidad y ganarse a sus suegros, algo que a Logan no le cuesta demasiado, pero para Avery parece una tarea imposible.

Erica (Kristin Chenoweth), la matriarca de la familia, deja claro que no acepta a Avery y aprovecha el regreso de Sophie, la exnovia de Cam, para reunir a la vieja pareja. Cam y Avery tienen una historia parecida a la de los protagonistas de “Our Little Secret”, ya que estuvieron muchos desde muy jóvenes y se separaron cuando ella se marchó a Australia.

Logan insiste en contar la verdad, pero Avery le hace prometer que guardará el secreto. Cuando los exnovios son enviados a buscar un árbol navideño, Logan le propone a Avery ayudarla a impresionar a Erica a cambio de que ella lo oriente con la propuesta de negocios para el padre de Sophie. A pesar de sus dudas, Avery acepta.

La primera idea para ganarse el aprecio de Erica es leer un cuento para los niños en la misa navideña. Parece un excelente plan hasta que Logan descubre que las gomitas que su ex comió, y que eran de Callum Morgan (Jake Brennan), tienen droga. A pesar del extraño momento en la ceremonia, todo resulta bien.

Sin embargo, Avery solo se gana la aprobación de Erica cuando la matriarca cree que salvó a la mascota de la familia, una perrita llamada Victoria. Pero la realidad es que Avery culpó al animal de comerse unas galletas y convenció al veterinario de ayudarla a ocultar la verdad.

Logan (Ian Harding), Avery (Lindsay Lohan) y sus nuevas parejas recorren la ciudad en la película navideña "Nuestro secretito" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NUESTRO SECRETITO”?

¿Cómo se revela el secreto de Logan y Avery?

Durante los días que pasan en casa de los Morgan, Logan y Avery vuelven a reconectar y recuperan la complicidad del pasado. Cuando Callum descubre su secreto, hacen un trato con el hermano menor de sus parejas y se ven obligados a conseguirle alcohol, recogerlo de una fiesta y comprar el regalo que debe entregarle a Erica.

Mientras celebran en un bar, Avery recibe una llamada que la obliga a volver a casa. Cameron no puede llevarla porque ha bebido, así que Logan se ofrece a acompañarla. Antes de marcharse, Avery nota algo extraño entre su novio y Sophie, pero decide ignorarlo. En su casa, los recuerdos de su madre la abruman y Logan le ofrece consuelo, reafirmando que aún se siente algo el uno por el otro.

El día del intercambio de regalos, las cosas se salen de control. La madre y abuela de Logan llegan de sorpresa y reconocen a Avery. No obstante, esa no es la única verdad que sale a la luz. También se revela el encuentro de Cam y Sophie, la aventura del patriarca de los Morgan con la madre de Sophie.

Avery (Lindsay Lohan) y Logan (Ian Harding) retoman su historia de amor al final de la película "Nuestro secretito" (Foto: Netflix)

¿Qué pasó con Logan y Avery?

Tras el escándalo, Avery se marcha y Logan termina su relación con Cassie. Aunque están distanciados, aún se preocupan por el otro. Logan le cuenta al padre de Avery sobre su deseo de quedarse con la casa de su infancia y lo convence de vendérsela a ella. Por su parte, Avery revisa la propuesta de negocios de su ex y la deja en casa de Erica para que llegue a las manos correctas, algo que eventualmente consigue.

Al final de “Our Little Secret”, Logan se presenta en la reinauguración de la casa Avery y le propone retomar su historia de amor. Esta vez ella dice que sí y un año después, empiezan los preparativos de la boda.

¿CÓMO VER “NUESTRO SECRETITO”?

“Nuestro secretito” está disponible en Netflix desde el 27 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.