Una agencia de servicios matrimoniales clandestina queda al descubierto cuando aparece un baúl en la orilla de un lago, lo que saca a la luz el extraño matrimonio de Noh In-ji (Seo Hyun-jin) y Han Jeong-won (Gong Yoo) en “Una maleta” (“The Trunk” en inglés y “Teureongkeu” en su idioma original), serie surcoreana de Netflix dirigida por Kim Kyu-tae (“Our Blues”, “It’s Okay”, “That’s Love”). ¿Quieres conocer más detalles sobre este drama de misterio? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

Seo Hyun-jin y Gong Yoo encabezan el elenco de la ficción escrita por Park Eun-young (“Hwarang”), mientras que Jung Yun-ha, Kim Dong-won, Uhm Ji-won, Choi Young-joon, Joo Min-Kyung, Jung Yun-Ha y Hong Woo-jin completan el elenco.

¿EN QUÉ SE BASA “THE TRUNK”?

“Una maleta” está basada en la novela homónima de la escritora Kim Ryeo-ryeong, publicada en 2015. La escritora de Corea del Sur también escribió “¿Alguna vez ha visto a esa persona?”, “Astutos siete años” y “Mentiras elegantes”.

Han Jeong-won (Gong Yoo) contrata los servicios de NM para salvar su matrimonio real en la serie surcoreana "Una maleta" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UNA MALETA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Una maleta”, “Noh In-ji, una empleada de NM (New Marriage), se siente profundamente sola a pesar de que su trabajo le obliga a vivir con un ‘marido contratado’ todos los años. Mientras tanto, Han Jeong-won contrae este matrimonio por contrato en un irónico intento de preservar su matrimonio anterior.

Esta extraña y precaria relación ofrece una visión de la exploración que hace la serie de las complejas emociones de los personajes involucrados en el ‘matrimonio’ (amor, compasión, obsesión, deseo, soledad y vacío) y retrata las diversas profundidades de sus relaciones”.

Por lo que he visto en el tráiler, el caos se desata cuando aparece una maleta relacionada con New Marriage. Además, aunque el matrimonio de Noh In-ji y Han Jeong-won no es más que un simple contrato, la situación parece cambiar debido a la convivencia y al evento que los une.

¿CÓMO VER “UNA MALETA”?

“Una maleta” se estrenará el viernes 29 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE TRUNK”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA MALETA”

Seo Hyun-jin como Noh In-ji

Gong Yoo como Han Jeong-won

Jung Yun-ha como Lee Seo-yeon

Kim Dong-won.

Uhm Ji-won como Lee Seon

Choi Young-joon

Joo Min-Kyung como Yoon-ah

Jung Yun-Ha como Lee Seo-yoon

Hong Woo-jin como Hyeon-cheol

Noh In-ji (Seo Hyun-jin) es la mujer que se casa con Han Jeong-won por contrato en la serie surcoreana "Una maleta" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “UNA MALETA”?

“Una maleta”, producida por la compañía GTista, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE TRUNK”?

El rodaje de “Una maleta” comenzó a finales de agosto de 2023 y terminó en febrero de 2024.