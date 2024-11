Ambientada en los años 1960 y 1970, “Joy” narra la increíble historia real detrás del nacimiento de Louise Joy Brown en 1978, el primer “bebé probeta” del mundo. La película de Netflix está contada desde la perspectiva de Jean Purdy (Thomasin McKenzie), una joven enfermera y embrióloga que unió fuerzas con el científico Robert Edwards y el cirujano Patrick Steptoe para resolver el rompecabezas de la infertilidad al ser pioneros en la FIV. ¿Quiénes son los protagonistas de este drama británico? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La cinta biográfica dirigida por Ben Taylor y escrita por Jack Thorne se grabó en el Reino Unido desde septiembre de 2023, tiene una duración de 113 minutos y se estrenará el 22 de noviembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Bill Nighy, Thomasin McKenzie y James Norton encabezan el elenco de “Joy”, conformado por Joanna Scanlan, Charlie Murphy, Tanya Moodie, Ella Bruccoleri y Rish Shah. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película dramática de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JOY”

1. Bill Nighy como Patrick Steptoe

Bill Nighy, recordado por películas como “Love Actually”, “Their Finest”, “The Best Exotic Marigold Hotel”, “The Constant Gardener”, la franquicia “Piratas del Caribe” y “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1″, interpreta al cirujano Patrick Steptoe.

Bill Nighy asume el papel del cirujano Patrick Steptoe en la película dramática y biográfica "Joy" (Foto: Netflix)

2. Thomasin McKenzie como Jean Purdy

Thomasin McKenzie, que apareció en “El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos”, “Jojo Rabbit”, Totally Completely Fine”, “Life After Life”, “Eileen”, “The Power of the Dog”, “Last Night in Soho” y “Lost Girls”, asume el rol de Jean Purdy, la enfermera y embrióloga que trabajó con el científico Robert Edwards y el cirujano Patrick Steptoe.

Thomasin McKenzie interpreta a la enfermera Jean Purdy en la película dramática "Joy" (Foto: Netflix)

3. James Norton como Robert Edwards

James Norton, que anteriormente interpretó al asesino Tommy Lee Royce en el drama policial de la BBC “Happy Valley” y a Alex Godman en “McMafia”, además, protagonizó “Mujercitas”, “Mr Jones”, “The Nevers”, y “El amante de Lady Chatterley”, da vida a el científico Robert Edwards.

James Norton da vida al científico Robert Edwards en la película dramática británica "Joy" (Foto: Netflix)

4. Ella Bruccoleri como Lesley Brown

Ella Bruccoleri, que participó en producciones como “Call the Midwife”, “Back to Life”, “Polite Society”, “Extraordinary”, “Alice & Jack”, “The Chelsea Detective”, “Passenger” y “Bridgerton”, interpreta a Lesley Brown en “Joy”. Se trata de la madre de la “bebé probeta”.

5. Douggie McMeekin como John Brown

Douggie McMeekin, que fue parte de “A Gert Lush Christmas”, “The Crown”, “Los asesinatos de Midsomer”, “Traidores”, “Chernobyl”, “Harlots: Cortesanas”, “The Beast Must Die”, “Ragdoll” y “El Decamerón”, asume el papel de John Brown.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Joy”:

Heather Agyepong como Kathy Gibson

James Berkery

Cecily Cleeve como Caroline

Eoin Duffy como Colin

Mariam Haque como Marie

Carla Harrison-Hodge como Alice

Josephine Jones como Meg

Michael Keogh

Oliver Llewellyn Jenkins como Neil

Abbiegail Mills como Meg

Tanya Moodie como Muriel

Charlie Murphy como Trisha

Joanna Scanlan como Gladys May

¿DE QUÉ TRATA “JOY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Joy’ es la crónica de un hito histórico: el nacimiento en 1978 de Louise Joy Brown, la primera ‘niña probeta’ del mundo, y los 10 años de arduos esfuerzos que lo hicieron posible. Los hechos se narran desde el punto de vista de Jean Purdy, la joven enfermera y embrióloga que trabajó con el científico Robert Edwards y el cirujano Patrick Steptoe para ganarle la batalla a la esterilidad con la fertilización ‘in vitro’ (FIV). La película ensalza el poder de la perseverancia y las maravillas de la ciencia encarnados en este trío de visionarios inconformistas que superaron enormes obstáculos para hacer realidad su sueño y dar esperanza a millones de personas”.

¿CÓMO VER “JOY”?

“Joy” se estrenará el viernes 22 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.