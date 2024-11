CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Alice Urciuolo, “Adoración” (“Adoration” en inglés y “Adorazione” en su idioma original) es una serie italiana de Netflix que se centra en la desaparición de Elena (Alice Lupparelli), una adolescente de 16 años. Debido a su rebeldía y a que siempre decía que quería escapar de ese pueblo, sus amigos y la policía creen que escapó a Roma. Sin embargo, cuando el cuerpo de Elena aparece sus amigos y familiares deben reconstruir sus últimas acciones para descubrir al culpable. ¿Quién la asesinó? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas del drama dirigido por Stefano Mordini.

La serie escrita por Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria y Francesca Tozzi empieza mostrando cómo funciona la amistad de Elena y Vanessa (Noemi Megagnini). La joven rebelde convence a su mejor amiga de robar unos aretes solo por diversión. Tras conseguir el botín, se obsequian las argollas, pero discuten cuando llegan a la escuela y Elena descubre que reprobó. A pesar de la pelea, Elena promete asistir a la fiesta de cumpleaños de Vane, pero no lo hace.

Vanessa pasa del enfado a la preocupación cuando descubre que la protagonista de “Adoración” ha desaparecido. Mientras la madre de Elena está preocupada por su hija, su padre cree que solo se trata de otra locura de la joven y no piensa mover un dedo para encontrarla, así que, Vane se une al novio de su amiga, Enrico (Tommaso Donadoni) y sus otros amigos, para iniciar una búsqueda en la provincia del Agro Pontino.

Elena (Alice Lupparelli) convence a Vanessa (Noemi Megagnini) de robar solo por diversión en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ADORACIÓN”?

Vanessa descubre la argolla de su amiga en el automóvil de su novio Gianmarco (Luigi Bruno) y lo cree responsable de lo que le sucedió a Elena. No obstante, Gianmarco explica que le prestó el vehículo a Giorgio (Giulio Brizzi). Cuando la pareja lo confronta, el primo de Vane revela que tenía una aventura con Elena y que esa noche se vieron, pero discutieron porque él no aceptó escapar a Roma con ella, así que la llevó a casa.

Los amigos de Elena recurren a Chiara (Barbara Chichiarelli), una oficial de policía y tía de Melissa (Federica Bonocore), para denunciar la desaparición de la adolescente. Mientras inicia la investigación, alguien en una red social afirma ser Elena, lo que resulta alarmante para algunos y para otros, una confirmación que la joven solo quiere llamar la atención. Sin embargo, el cuerpo de Elena aparece y conmociona al pueblo.

¿Quién se hizo pasar por Elena en las redes sociales?

Chiara descubre que Melissa, quien era novia de Giorgio, envió los misteriosos mensajes e incluso le escribió a Vanessa. Para proteger a su sobrina, la policía oculta esa información, pero cuestiona a la adolescente, quien asegura que solo lo hizo porque estaba aburrida. La realidad es que estaba celosa de Elena.

Tras el asesinato de la protagonista de “Adoración”, inicia una investigación que revela varios secretos que amenazan con destruir las vidas de los involucrados. Cada uno de los amigos de Elena sabe algo que no cuenta, posee una conexión secreta con ella y podría estar involucrado de alguna forma en el caso. Entonces, ¿quién asesinó a Elena?

Giorgio (Giulio Brizzi) es uno de los principales sospechosos del asesinato de Elena en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ADORACIÓN”?

¿Quién asesinó a Elena?

Las primeras pruebas apuntan a Giorgio, quien eventualmente es arrestado. No obstante, no es el último que vio a Elena antes de su muerte y no es culpable. Enrico fue quien asesinó a su novia. Luego de descubrir que lo engañaba con Giorgio, la persiguió y estranguló hasta matarla. De hecho, su padre, que trabaja en el ejército, lo ayudó a ocultar el crimen.

Luego de su transición para parecerse a Elena y ver un video de su amiga, Vanessa comprende que Enrico es el culpable y que nunca notó los signos de violencia en su amiga. Desesperada, confronta a Enrico, quien presupuesto no admite nada. Gianmarco la detiene y tranquiliza hasta que se da cuenta de que su novia siempre estuvo enamorada de su mejor amiga.

¿Enrico paga por su crimen?

Intenta hacer algo, pero se da cuenta de que sin pruebas en contra de Enrico, solo parecerá que trata de defender a su primo. Sin embargo, Enrico no se libra de la justicia, ya que su madre descubre una multa por exceso de velocidad de la noche en que murió Elena y tras confrontar a su hijo, descubre la terrible verdad.

En lugar de ocultar el crimen de su hijo, entrega la prueba en su contra a Chiara. Al final de la primera temporada de “Adoration”, Enrico es arrestado. ¿Qué pasó con Giorgio? Aunque no se muestra lo que sucedió con él, es probable que fuera liberado luego de que se demostró la culpabilidad de Enrico.

Enrico (Tommaso Donadoni) asesinó a Elena tras descubrir que lo engañó con Giorgio en la serie italiana "Adoración" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ADORACIÓN”?

“Adoración” está disponible en Netflix desde el 20 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.