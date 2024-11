Después de llegar al primer lugar del top 10 de lo más visto en México y de debutar en la lista global de TV de habla no inglesa con 2.4 millones de vistas, “Ojitos de Huevo” (“Nothing to See Here” en inglés) regresa con una segunda temporada. En los nuevos episodios de la serie mexicana de Netflix creada por Big Drama y Santiago Limon, Alexis (Alexis Arroyo) y Charly (Kike Vázquez) se enfrentan a nuevas aventuras y retos. ¿Qué otros actores regresan y quiénes se unen al elenco? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

A pesar de los grandes avances que hicieron Alexis y Charly, en la nueva entrega de la comedia escrita por Big Drama, Olfa Masmoudi y Sara Pinet, las cosas se complican cuando el show de Alexis pierde seguidores, el Disca-Club de Chocho enfrenta su peor crisis y una publicista quiere dejar fuera del equipo a Charly.

Ana de la Reguera, Cristo Fernández, Andrea Zuckerman, Guz Guevara, Ofelia Medina y Adal Ramones se unen al elenco de la temporada 2 de “Ojitos de Huevo”, mientras que Alexis Arroyo, Kike Vázquez, Paola Fernández, Memo Villegas, Teté Espinoza, Raúl Villegas, Alejandro Calva y Verónica Merchant repiten sus papeles.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “OJITOS DE HUEVO”

1. Alexis Arroyo como Alexis

El comediante Alexis Arroyo vuelve a interpretar a Alexis, un joven ciego que tras independizarse de su padres y mudarse a la Ciudad de México, logra su sueño de convertirse en comediante. Pero en la segunda entrega, su carrera no atraviesa por su mejor momento y en su intento de no perder lo que ha conseguido, se aleja de sus seres queridos.

Alexis Arroyo retoma el rol del comediante Alexis en la temporada 2 de la serie mexicana de “Ojitos de Huevo” (Foto: Netflix)

2. Kike Vázquez como Charly

Kike Vázquez, psicólogo, terapeuta familiar, activista por los derechos de las personas con discapacidad y comediante, retoma el rol de Charly, el mejor de Alexis y su mánager. Tras años de amistad, queda desplazado como representante de Alexis debido a la aparición de Bea.

Kike Vázquez como Charly, el mejor amigo de Alexis, en la temporada 2 de la serie mexicana de “Ojitos de Huevo” (Foto: Netflix)

3. Paola Fernández como Azul

Paola Fernández, que apareció en “El Rastro de los 5″, “Sr Blanc” y “Albertano contra los mostros”, repite el papel de Azul, la joven que ayuda a Alexis después de que este sufre un accidente y se convierte en parte importante de su vida. Cuando los manejos de Bea afectan su relación con “Ojitos de Huevo”, conoce a otra persona que la hace sentir especial.

Paola Fernández regresa como Azul, la novia de Alexis, en la temporada 2 de la serie mexicana de “Ojitos de Huevo” (Foto: Netflix)

4. Ana de la Reguera como Bea

Ana de la Reguera, que participó en películas como “El rey de todo el mundo”, “Army of the Dead”, “The Forever Purge” y “¡Que viva México!”, asume el rol de Bea, una famosa representante que se ofrece a encargarse de la carrera de Alexis, pero lo único que busca es aprovecharse del comediante.

Ana de la Reguera asume el rol de Bea, la nueva representante de Alexis, en la temporada 2 de la serie mexicana de “Ojitos de Huevo” (Foto: Netflix)

5. Adal Ramones

El presentador, actor y productor de televisión mexicano Adal Ramones se une a la segunda temporada de “Ojitos de Huevo” como él mismo. Debido a los retos que Alexis enfrenta en los nuevos episodios, Ramones es el encargado de aconsejar al también comediante.

Adal Ramones tiene una participación especial en la temporada 2 de la serie mexicana de “Ojitos de Huevo” (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Ojitos de Huevo”:

Memo Villegas como Jimmy

Teté Espinoza

Raúl Villegas

Alejandro Calva

Verónica Merchant como Lolis

Cristo Fernández como JLo

Andrea Zuckerman como Ali

Guz Guevara como Tecnandito

Ofelia Medina como Tata

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “OJITOS DE HUEVO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Ojitos de Huevo”, “Alexis, encontró el amor, un oficio y su independencia. Ahora tendrá que hacer todo lo posible por lograr lo más difícil: convertirse en un adulto sin perder a sus seres queridos”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “OJITOS DE HUEVO”?

La segunda temporada de “Ojitos de Huevo” se estrenará el miércoles 20 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.