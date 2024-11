CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el documental “El agente topo”, nominado al Óscar al mejor documental en 2021, “Un hombre infiltrado” (“A Man on the Inside” en su idioma original) es una serie de Netflix que narra la historia de Charles Nieuwendyk (Ted Danson), un profesor jubilado que tras perder a su esposa, siente que la vida no le depara nada nuevo hasta que una investigación secreta le ofrece convertirse en su informante en la residencia geriátrica Pacific View de San Francisco para resolver el misterio del robo de una reliquia familiar. Charles, ¿logra encontrar al culpable? A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes de la comedia creada por Michael Schur.

Después de que su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis), con quien ya no tiene una buena comunicación, lo motiva a intentar cosas nuevas, Charles responde al anuncio de una detective privada que busca infiltrar un espía en una comunidad de retiro. Cuando Julie (Lilah Richcreek Estrada) nota que Charles es el único candidato capaz de enviar una fotografía desde su smartphone, lo contrata y prepara la misión.

Al llegar a Pacific View, Julie se presenta como Emily ante Didi (Stephanie Beatriz), la directora del centro. Tras la explicación y un breve recorrido, la detective está lista para dejar a su “padre”, pero Charles anuncia que necesitan un tiempo para pensar las cosas. ¿Por qué? Ver el “Vecindario”, la instalación para personas con problemas de memoria, le afectó mucho debido a que su esposa falleció hace un año debido al Alzheimer. No obstante, vuelve y se instala en la comunidad.

Charles (Ted Danson) reporta a Julie todo lo que sucede en la residencia de ancianos en la serie "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

Mientras intenta adaptarse a su papel de espía, el protagonista de “Un hombre infiltrado” tiene encantados a sus compañeros de casa, de hecho, en su primera noche se embriaga y droga como en su juventud. Al día siguiente, Julie se presenta y le advierte que debe enfocarse en su misión, lo que incluye entrevistar a todos los posibles sospechosos, tanto los residentes como el personal.

Cuando la verdadera hija de Charles se presenta en Pacific View la farsa parece quedar expuesta, pero al comprender la historia, Emily le sigue el juego y finge ser Julie, una sobrina de Charles. Incluso se ofrece a ayudarlo con su investigación, al menos, hasta que se entera sobre la noche alocada y es agredido por Elliott, quien lo acusa de robarle su reloj y a Virginia.

Además de que se produce otro robo, Charles recibe una advertencia misteriosa. Sin embargo, no tarda en descubrir que no tiene relación con el caso: Elliot la escribió porque estaba celoso de su cercanía con Virginia. Para acorralar al ladrón, Julie pone una jugosa carnada, pero el culpable evade la trampa y deja el reloj de Elliot en la habitación de Charles. ¿Planea inculparlo? En cualquier caso, la detective se deshace del problema.

A medida que convive con los residentes de la comunidad de retiro, Charles se da cuenta de que tiene muchas cosas en común con ellos y se siente cada vez más cómodo en ese lugar. Hace buenos amigos y tiene experiencias agradables. Al notar que Gladys tiene problemas de memoria, intenta acercarse a ella y ayudarla con ejercicios que hacía con su difunta esposa.

También se convierte en amigo de Cal, quien se siente abandonado por su hijo, al igual que otros ancianos de la residencia. Reportar todo lo que sucede a Julie y alterar las vidas de los sospechosos, provocan que Charles se siente culpable, así que decide dejar su papel como infiltrado en segundo lugar y enfocarse en ayudar a sus compañeros.

Charles Nieuwendyk (Ted Danson) y su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis) arreglan su relación padre e hija al final de "Un hombre infiltrado" (Foto: Fremulon / 3 Arts Entertainment)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

¿Qué pasó con Charles?

La muerte de Florence afecta mucho a la comunidad de Pacific View. Charles decide tomarse un día para visitar a su hija y nietos. Cuando Emily descubre que su padre está sufriendo, pero no fue capaz de hablar con ella, decide hacer algo para mejorar su comunicación. Ambos se sinceran y prometen poner de su parte para recuperar el vínculo que se rompió cuando la mujer que los mantenía unidos falleció.

Al volver a la residencia, Charles invita a Calbert a un tour por los lugares históricos de San Francisco. El paseo sirve para estrechar lazos mientras hablan de su pasado, presente y futuro. Pero también se trata de una despedida, ya que la presión del hijo de Helen Cubber por encontrar al ladrón y la investigación de Didi motivan a Julie a cerrar el caso y retirar a su “padre” de Pacific View.

¿Quién es el ladrón de Pacific View?

Didi interviene antes de que eso suceda, ya que cree que Charles es víctima de un fraude cometido por Julie y Emily. Al estar acorralado, Charles tiene la difícil tarea de revelar la misión que lo llevó a la residencia de ancianos, pero también anuncia que ha descubierto al culpable de los robos.

Se trata de Gladys, quien debido a su problema de memoria se apoderó de objetos que no le pertenecían. Charles lo descubrió porque su esposa hizo los mismo debido a su enfermedad. Nadie sospechó de Gladys debido a que la aislaron por sus síntomas y cuando la enviaron al “Vecindario” no volvió a desaparecer nada.

Charles consigue que Gladys entregue el collar de manera voluntaria y le obsequia el peluche de su esposa antes de despedirse. Intenta explicarle a Cal sus motivos para mentir en algunas cosas, pero el anciano se siente traicionado y lo ignora. Más tarde, Emily lo ayuda a lidiar con su pasado y finalmente, padre e hija recuperan su vínculo.

Al final de la primera temporada de “Un hombre infiltrado”, Cal se entera de que Charles evitó que Didi renunciara, así que lo busca e invita a la boda de Virginia y Elliot en la residencia. Todos celebran la unión de la feliz pareja y Charles recupera a sus amigos. Además, recibe una llamada de Julie, quien le ofrece otro trabajo. ¿Habrá temporada 2?

Charles (Ted Danson) descubre que Gladys es la persona que robó el collar de Helen al final de la serie "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

