Ocho es el total de temporadas que finalmente tendrá “Outlander” en Starz -y Disney+- antes de bajar el telón, pero ¿aún podría continuar la historia de Claire y Jamie Fraser de alguna otra forma? ¿Qué tal como una película? Después de todo, la serie concluirá con la adaptación de la novena novela de la saga de libros de Diana Gabaldon a pesar de que la escritora lanzará próximamente un décimo volumen.

“Go Tell the Bees That I Am Gone” (”Cuenta a las abejas que me fui “, en español), el noveno libro de “Outlander”, fue lanzado en el año 2021 y desde entonces se espera una continuación que aún no tiene fecha de publicación pero que facilitaría un arco para el retorno de la familia Fraser. ¿Será posible? Al menos los actores Sam Heughan y Caitriona Balfe tienen una posición al respecto.

Jamie y Claire volvieron a Lallybroch en los últimos episodios de la séptima temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

QUIEREN HACER UNA PELÍCULA DE “OUTLANDER”

Cuando visitaron el programa “The One Show”, de BBC One, los actores que interpretan a Jamie y Claire fueron consultados sobre la posibilidad de hacer una película que adapte la décima novela de “Outlander”. ¿Qué respondieron? Que sí.

“Sí. Quiero decir, nunca digas nunca, ¿verdad? Creo que si se quisiera eso, nosotros también”, manifestó Balfe.

“Si eso es lo que quieren los fans, ¿cómo podemos negárselo? Pero ya veremos”, agregó Heughan.

Por lo pronto no hay ninguna noticia sobre esta alternativa. Lo único seguro es que al menos como serie, la octava temporada marcará el final de “Outlander”. Pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Acaso míticas series como “Breaking Bad” o “Downton Abbey” no fueron retomadas como películas? Incluso “Peaky Blinders” tendrá pronto la suya propia.

Eso sí, “Outlander” tendrá un spin-off, titulado “Outlander: Blood of My Blood”, que funcionará como una precuela de la serie original: contará la historia de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen Mackenzie.

La de Claire y Jamie ha sido una de las historias de amor más celebradas de los últimos 10 años de la televisión (Foto: Starz)

¿CÓMO VER “OUTLANDER”?

La séptima temporada de “Outlander” es emitida los viernes, por Starz en Estados Unidos y por Disney+ en América Latina. En el caso de España, la serie puede verse por Movistar Plus+.

Los últimos capítulos de esta temporada de la serie también estarán disponibles en Netflix tras su emisión original.

La octava y última parte de “Outlander”, cuyas grabaciones ya concluyeron, aún no tiene fecha de estreno.