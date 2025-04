CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del incierto final de la primera entrega de “Pulso” (“Pulse” en su idioma original), lo fanáticos de los drama médicos se preguntan si la serie de Netflix creado por Zoe Robyn tendrá una segunda temporada que continuará con la historia de Danielle Simms (Willa Fitzgerald), Xander Phillips (Colin Woodell) y el resto del personal médico del Hospital Maguire. ¿Qué pasará tras los cambios administrativos? ¿Cuáles serán las consecuencias de las últimas decisiones de los protagonistas?

La serie de diez episodios empieza con Danny Simms asumiendo el puesto de jefa de residentes luego de la suspensión de Phillips por su denuncia de acoso y lidiando con las emergencias que se reportan debido al huracán Abby. A pesar de que sus compañeros toman bandos, ella demuestra que está capacitada para el cargo, incluso acepta trabajar con Xander por el bien de los pacientes.

A través de flashbacks, se conoce la verdadera historia de Xander y Danny, y cómo llegaron al punto del reporte. En tanto, personajes como el Dr. Tom Cole (Jack Bannon), la Dra. Harper Simms (Jessy Yates), el Dr. Sam Elijah (Jessie T. Usher), Sophie Chan (Chelsea Muirhead), Camila Perez (Daniela Nieves) y Cass Himmelstein (Jessica Rothe) viven sus propios dramas personales y profesionales. ¿Habrá temporada 2 de “Pulso”?

Danielle Simms (Willa Fitzgerald) y Xander Phillips (Colin Woodell) arreglaron su diferencias al final del drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

“PULSO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del drama médico, el último capítulo deja el camino preparado para una segunda tanda de episodios de la serie, que cuenta con Bradley Gardner, Emma Forman y Kate Dennis como productores ejecutivos. El futuro profesional de Danny ya no parece amenazado, pero aún debe lidiar con las consecuencias impuestas por la familia de Xander.

Al final de la primera temporada de “Pulso”, Xander habla sobre lo que en realidad ocurrió en su antiguo hospital. Un nuevo año académico llega con un cambio de jefe de residentes y con nuevos desafíos para Emergencias. Natalie Cruz (Justina Machado) se negó al pedido de la madre de Phillips, así que recibió su castigo.

Cruz conserva su puesto como jefa de cirugía, pero se separan los departamentos de urgencias y cirugía en el hospital Maguire, así que Patrick Sánchez (J.R. Ramírez) se convierte en el nuevo jefe de medicina de urgencias. A pesar de que Natalie nombró a Danny como jefa de residentes, Patrick elige a Sam Elijah.

Pero estos no son los únicos temas pendientes. Cole podría afrontar una demanda de la familia de Nia y Sophie debe lidiar con sus sentimientos por Camila, quien decidió quedarse en Maguire, pero reveló que está comprometida. ¿Qué pasará con Harper? ¿Qué nuevos casos atenderán los protagonistas?

Aunque aún no se ha confirmado la segunda temporada de “Pulse”, los actores ya hablan sobre el futuro de sus personajes. “Parece que a Natalie no le cae muy bien Patrick ahora mismo”, dijo Machado a Tudum. “Siento que no se rendirá sin luchar”. “Creo que Patrick le va a hacer la vida imposible a Xander”, agregó Woodell entre risas.

Sam Elijah (Jessie T. Usher) se convirtió el nuevo jefe de residentes al final del drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PULSO”?

“Pulso” está disponible en Netflix desde el 3 de abril de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama médico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.