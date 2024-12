“Jenni” es la película biográfica de Vix centrada en Jenni Rivera, la recordada “Diva de la Banda”. Así, si estás interesado en el largometraje, quizá te gustaría conocer un poco más sobre la protagonista. Ella es Annie González y, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Quizá ni sabías que ha participado en varias producciones de Hollywood!

Vale precisar que la cinta está dirigida por Gigi Saul Guerrero y, además de González, cuenta con la participación de Cinthya Carmona, Manuel Uriza, Jero Medina, entre otros artistas.

Esta aborda la fascinante y compleja historia de una leyenda de la música... desde su infancia, pasando por innumerables desafíos personales y profesionales, hasta la cima de su carrera.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jenni: La película”:

1. ¿QUIÉN ES ANNIE GONZÁLEZ?

Annie González es una actriz, cantante y bailarina estadounidense de origen mexicano que inició su carrera como estrella infantil a los 10 años de edad, al ser una de las integrantes del elenco original de “The JammX Kids” para Warner Bros.

2. FICHA DE DATOS DE ANNIE GONZÁLEZ

Nombre: Annie González

Annie González Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1992

30 de octubre de 1992 Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California, Estados Unidos

Los Ángeles, California, Estados Unidos Edad: 32 años

32 años Signo zodiacal: Escorpio

Escorpio Instagram: @annieggonzalez

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ ANNIE GONZÁLEZ?

Annie asistió al East L.A. College y empezó a tomar clases de Estudios Chicanos, en las que empezó a acercarse a su cultura y a descubrir su belleza.

4. LA CARRERA DE ANNIE GONZÁLEZ

Los trabajos en televisión de Annie González incluyen las series:

“Shameless” como Danica

“American Horror Story”

“Vida” como Amanda

“Gentefied” como Lidia Solis

Asimismo, en su filmografía, destacan las películas:

“East of the Mountains” (2021)

“Mama Retreat” (2021) como Mercedes

“Flamin’ Hot” (2023) como Judy Montañez

“Body Language” (2023) como Fay

“Jenni” (2024) como Jenni Rivera

“Drive-Away Dolls” (2024) como Carla

5. TIENE SU PROPIO CANAL DE YOUTUBE

Además de su trabajo en grandes producciones audiovisuales, Annie González suele compartir contenido original en su canal de YouTube. Allí, por ejemplo, demuestra su talento para el canto y su espontaneidad para abordar diversos temas de su vida diaria.

6. ANNIE GONZÁLEZ ES PRODUCTORA DE “JENNI”

En declaraciones para Cosmopolitan, la actriz confirmó que es una de las productoras de “Jenni” y manifestó su interés en seguir trabajando al lado de artistas latinas.

“Esta es la primera película que yo produzco y no será la última. Creo que después de hacer un papel como el de Jenni, que no es una víctima sino una mujer luchadora y que es la historia de una heroína, estoy emocionada de hacer más, donde pueda crear historias que no tenga que estar en su totalidad. Me encantaría producir películas con actrices latinas y otras hermosas actrices que están en el mapa y así yo no tenga que estar frente a la cámara”, aseguró.

7. FOTOS DE ANNIE GONZÁLEZ

Annie González nació en Los Ángeles (Foto: @annieggonzalez / Instagram)

Annie González inició su trayectoria artística como bailarina y, eventualmente, se hizo actriz (Foto: @annieggonzalez / Instagram)

Annie González durante la gira promocional de la película "Jenni" (Foto: @annieggonzalez / Instagram)

