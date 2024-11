ALERTA DE SPOILERS. La quinta temporada de “Yellowstone”, la exitosa serie creada por Taylor Sheridan, ha continuado sorprendiendo a sus seguidores con giros inesperados y momentos dramáticos. En este nuevo ciclo, la trama se ha intensificado aún más, llevando a los Dutton a situaciones límite. La temporada no solo está marcada por el conflicto constante entre los miembros de la familia, especialmente entre Jamie (Wes Bentley) y Beth (Kelly Reilly), sino que también ha tocado fibras emocionales con las muertes de personajes queridos por los fans. Estos momentos de gran carga emocional, sumados a la calidad de la narrativa, han consolidado aún más a la producción como un fenómeno global, que sigue siendo uno de los dramas más populares, especialmente en Estados Unidos, donde cada capítulo atrae millones de espectadores.

La serie, que ha sido aclamada tanto por su trama como por sus personajes complejos, llegó a un punto de inflexión con la aparición de la segunda parte de la quinta temporada. Después de un largo retraso debido a las huelgas de los guionistas y actores, el programa volvió con gran expectativa, y no defraudó. En los episodios recientes, “Yellowstone” ha experimentado una serie de pérdidas impactantes, incluida la muerte de John Dutton (Kevin Costner), un suceso que dejó a los fanáticos con la sensación de que la serie se encamina hacia su conclusión. Sin embargo, la muerte de Sarah Atwood (Dawn Olivieri), un personaje central en la dinámica de poder representa un cambio significativo que podría alterar el curso de la historia en los venideros episodios.

Dawn Olivieri como Sarah Atwood en una escena de la serie "Yellowstone" (Foto: Paramount)

¿QUÉ SIGNIFICA LA MUERTE DE SARAH ATWOOD PARA EL FUTURO DE LA SERIE?

La muerte de Sarah en el episodio 11 de la quinta temporada, dirigida por Christina Voros, se presenta como uno de los giros más sorpresivos y emocionantes de la serie. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la encargada explica cómo esta muerte fue construida de manera tan efectiva que se convierte en un impacto total para los espectadores. La directora destaca que la sorpresa fue intencionada, y que la forma en que la muerte se desarrolla está diseñada para dejar sin aliento a la audiencia. “Es increíblemente gratificante poder obtener ese tipo de respuesta de la audiencia. Significa que los has llevado a un lugar donde están tan comprometidos con que algo más sea la realidad que surge de la nada y te deja sin aliento, y esa fue siempre la intención”, señaló. Según ella, tanto los actores como el guion contribuyen a que este momento se perciba como una verdadera sorpresa, algo que no se había anticipado, ni por parte del propio personaje ni por los espectadores.

El guion de Taylor Sheridan es clave en la construcción de este momento tan dramático. La tensión acumulada entre Sarah y Jamie, junto con la forma en que ambos personajes interactúan en los episodios previos, crea un entorno en el que la mencionada muerte llega de manera abrupta. La directora subraya que la vulnerabilidad de Sarah, que se manifiesta en sus últimos momentos, hace que la muerte sea aún más poderosa, ya que ofrece una nueva capa de complejidad a su personaje. Para muchos, este momento rompe las expectativas previas de que era simplemente una figura fría y calculadora, mostrando una faceta más humana y emocional que, en última instancia, le da un giro trágico al desenlace. También comenta sobre el talento de Dawn Olivieri en este sentido: “Este episodio fue un lienzo para Dawn, por la cantidad de vulnerabilidad con la que decidió jugar en cada toma de su discusión. Y también, incluso en la llamada telefónica, hasta el momento final, había un millón de formas diferentes de actuar”.

Por otro lado, el impacto de la muerte de Sarah va mucho más allá de lo emocional para los personajes involucrados. Ella era una figura poderosa dentro del juego de poder de “Yellowstone” y también una de las pocas aliadas cercanas de Jamie Dutton. En un conflicto constante con Beth, su muerte implica una pérdida estratégica para él, quien se ve más vulnerable que nunca. La relación entre Sarah y Jamie había tomado tintes de una alianza robusta, incluso personal, lo que hacía que su partida fuera aún más significativa. El giro inesperado de su adiós deja a Jamie sin un aliado clave, lo que lo coloca en una posición aún más complicada en su lucha contra su hermana. Como señala Voros: “Es realmente interesante ver a los personajes aumentar las apuestas por los demás, pero también a los actores aumentar las apuestas por los demás”. Esta dinámica de tensión ahora se ve truncada, dejando a Jamie solo en su guerra personal.

Este cambio tiene repercusiones inmediatas para el personaje de Jamie, quien ha estado luchando por mantener el control y la influencia dentro de la familia Dutton. A lo largo de la serie, ha sido retratado como un personaje complejo, dividido entre sus propios intereses y la lealtad a su familia. Con la muerte de Sarah, este conflicto interno se agudiza aún más. Ya sin el respaldo de su aliada, es posible que vea cómo las presiones externas aumentan, y su capacidad para maniobrar dentro de la política familiar se vea aún más limitada. La serie sugiere que esta es solo una de las muchas pérdidas que podrían venir, lo que deja entrever un futuro incierto para el personaje. En palabras de Voros, “La estructura es toda de Taylor (Sheridan). En cuanto a la ejecución, se supone que es una sorpresa. Se supone que surge de la nada”.

También podría marcar el comienzo de una fase aún más oscura para la serie, en la que las decisiones de Sheridan podrían limpiar el tablero de personajes importantes. La combinación de la partida de John Dutton y la de Sarah podría ser una señal de que “Yellowstone” está entrando en una etapa de transición, donde los personajes que han sido pilares de la serie podrían ser eliminados para dar paso a nuevos conflictos y dinámicas. Este tipo de giros en la trama no solo mantienen la tensión, sino que también abren la puerta a nuevas narrativas que podrían definir el desenlace de la serie. En palabras de la directora, “Lo más divertido de trabajar con Wes y Dawn juntos es que, como actores, son muy compatibles. Con su talento y sus matices y lo que han construido en esa relación, es uno de mis elementos favoritos del programa”.

Aunque no se sabe con certeza qué depara el futuro para Jamie, la muerte de Sarah ha dejado claro que las alianzas en “Yellowstone” son frágiles y que la traición o el cambio son elementos constantes. La eliminación de personajes clave podría significar que la serie se está preparando para una resolución drástica, posiblemente limpiando el escenario para una nueva era en la historia de los Dutton. Esta muerte, junto con la de John Dutton, podría presagiar una reorganización total de las dinámicas de poder, dejando un futuro incierto tanto para los personajes principales como para el público que sigue cada movimiento de la serie con gran expectación.

Además de las implicaciones personales para Jamie, este suceso podría tener repercusiones más amplias en el equilibrio de poder en el mundo de “Yellowstone”. La influencia de Sarah había sido significativa, especialmente en el contexto de los intereses económicos y políticos en juego. Sin ella, el curso de los eventos podría cambiar drásticamente, lo que podría afectar no solo a la familia Dutton, sino también a los actores externos que buscan controlar las tierras de Montana. Voros resalta la habilidad de Sheridan para jugar con estos cambios: “Es realmente fascinante ver cómo Sheridan mueve sus piezas, y como se siente que todo está siempre al borde de algo mayor”.