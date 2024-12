Bill Sorey II es una de las tantas personas del mundo que hoy en día compra cosas en Facebook Marketplace. Lo que este hombre de Miami (Florida, Estados Unidos) nunca imaginó es que viviría algo singular luego de adquirir un televisor de segunda mano por ese medio. Resulta que al encenderlo delante de sus amigos vio algo inesperado.

A través de su cuenta de Instagram (@billy_sorey98), el protagonista de esta historia difundió un video que muestra el preciso momento en que prende el televisor. Justo al hacerlo, el aparato proyectó el menú de la cadena de comida rápida Popeyes.

Esta imagen muestra a Bill Sorey II a punto de encender el televisor que compró. (Foto: @billy_sorey98 / Instagram)

Sus amigos, que estaban con él en ese instante, no tardaron en reírse por lo ocurrido, mientras que Bill Sorey II aseguraba que todo eso no era para nada divertido. Él llegó a sentirse muy decepcionado, pues definitivamente no esperaba mirar eso en su televisor.

Esta imagen permite ver que Bill Sorey II, cuando encendió el televisor que compró, miró el menú de la cadena de comida rápida Popeyes. (Foto: @billy_sorey98 / Instagram)

“Pensé que mis amigos estaban jugando conmigo”

“Mi reacción fue que estaba atascado en alguna página de Google o algo así. Pensé que mis amigos estaban jugando conmigo. Fue entonces cuando se cortó el video”, contó el hombre que llegó a ser entrevistado por Newsweek luego que su publicación se volviera viral con más de 25 millones de reproducciones.

En esta imagen aparece Bill Sorey II decepcionado por lo que proyectó el televisor que compró. (Foto: @billy_sorey98 / Instagram)

Según la citada fuente, el hombre pagó 300 dólares por el televisor de segunda mano. Por suerte, eventualmente, hizo funcionar el aparato como quería, luego de haberlo sacado del modo de demostración. Sin duda, vivió algo que nunca olvidará. Tampoco sus amistades.

