Yash Punjabi es un hombre que sabe con quién quiere pasar el resto de su vida. Él no ve un futuro sin su amada Maithili Appalwar, a quien conoció cuando ambos estudiaban en el campus de Georgia Tech, en Atlanta (Estados Unidos). Es por esa razón que el hombre decidió proponerle matrimonio, pero lo curioso de todo esto es que decidió hacerlo escribiendo la popular pregunta en un trozo de queso. ¿Por qué? Sigue leyendo esta nota para que puedas saberlo.

La historia de amor de esta pareja empezó hace más de nueve años (enero de 2015), cuando Maithili, siendo una estudiante de ingeniería industrial, quiso salir con Yash, que en ese entonces era un alumno de informática. Ambos ya tenían un tiempo conociéndose y se gustaban.

Es por eso que Maithili lo invitó a salir, pero no creas que se lo dijo. Ella decidió escribírselo en un trozo de queso. Ojo que eso no es todo al respecto, pues la mujer le entregó aquel mensaje en un lugar muy peculiar: justo al lado de un contenedor de basura ubicado en el campus de Georgia Tech.

Luego de que se graduaron en el mencionado lugar, completaron su MBA en Wharton, Filadelfia, y se mudaron a la India para empezar sus carreras en la industria del embalaje industrial. Ambos permanecieron juntos, por lo que su relación se volvió muy estable. Entonces, Yash decidió proponerle matrimonio. Para ello, él planeó que los dos regresaran a Georgia Tech.

La mascota de Georgia Tech estuvo presente en la pedida de mano

Una vez que volvieron al campus donde se conocieron, Yash llevó a Maithili al lugar donde aceptó salir con ella. Ahí había una decoración con la temática de pedida de mano que el propio hombre había organizado junto con la casa de estudios. Tanto así que la mascota de Georgia Tech, Buzz, estaba ahí.

En esta imagen aparece la mascota de Georgia Tech, Buzz, junto a la pareja de esta historia. (Foto: @kevinbtdubs / Instagram)

Lo curioso es que para proponerle matrimonio, Yash utilizó un trozo de queso, pues sabía que eso era algo muy significativo para los dos. “Hicimos todo lo que nos encantaba hacer cuando éramos estudiantes, incluso colarnos en el estadio de fútbol. Al final de la caminata, Yash me llevó al mismo basurero y me pidió que me CASARA CON ÉL escribiéndolo en un trozo de queso”, contó Maithili en diálogo con People.

Esta imagen permite apreciar el trozo de queso con el mensaje que escribió Yash Punjabi. (Foto: @kevinbtdubs / Instagram)

“Cuando tenía 18 años no pensaba que este sería el lugar de mi propuesta, así que lo hice justo al lado de un contenedor de basura”, recalcó la mujer que subió las fotos del momento especial en su cuenta de Instagram (@maithiliappalwar). Ahora la feliz pareja, ya comprometida, está lista para vivir nuevas aventuras.

Esta imagen muestra el momento en que Yash Punjabi le pide la mano a Maithili Appalwar. (Foto: @kevinbtdubs / Instagram)

