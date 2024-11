Lan y Chris Donais pueden decirle al mundo entero que tuvieron una grandiosa boda. Y es que dejaron boquiabiertos a todos sus invitados en la ceremonia realizada en el MIT Endicott House en Dedham, Massachusetts (Estados Unidos). ¿Qué realizaron para lograr tal cosa? Pues la pareja hizo el ascensor al recrear una popular escena de ‘Dirty Dancing’.

Sí, Lan y Chris Donais realizaron el recordado baile de Jennifer Grey y Patrick Swayze en la película de 1987. Al ritmo de ‘(I’ve Had) The Time of My Life’ de Bill Medley y Jennifer Warnes, los ahora esposos deslumbraron en la pista de baile y eso se puede apreciar sin problemas en un video publicado en YouTube por el canal Chris and Lan.

A todos les encantó el baile

Los invitados de la pareja se volvieron locos al mirar la coreografía. Nadie se lo esperaba. “Nuestros invitados no podían creer lo que veían porque, desde que nos conocen, no podían predecir esta actuación ni cómo resultó. La gente quedó muy impresionada”, aseguró Lan en diálogo con People.

“Mis amigos siguen hablando maravillas del baile. Les encantó. Mi hermana mayor, que tuvo un baile coreografiado en su boda, también estaba bastante celosa, ya que sabía que yo había superado el suyo. ¡Sin duda, mi reacción favorita!”, sostuvo Chris, que también conversó con el citado medio.

Esta imagen muestra a a Lan y a Chris Donais haciendo una coreografía en el día de su boda. (Foto: Chris and Lan / YouTube)

La película es especial para Lan

Si bien Lan es alguien que le tiene miedo a las alturas, aceptó lanzarse a los brazos de Chris para hacer el ascensor, pues tiene una conexión singular con la película protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze. “Dirty Dancing tiene un lugar especial en mi corazón porque Baby iba a ir a Mount Holyoke ese otoño. Al igual que Baby, yo fui a Mount Holyoke College y en otoño me uní a la tradición de ver Dirty Dancing en nuestro anfiteatro bajo las estrellas antes de que comenzara el semestre de otoño”, precisó.

Esta imagen permite apreciar a Lan y a Chris Donais haciendo el ascensor mientras recrean escena de ‘Dirty Dancing’ en su boda. (Foto: Chris and Lan / YouTube)

Los nervios invadieron el cuerpo de Lan

“En retrospectiva, el baile se siente como un círculo completo desde mis primeros días en los Estados Unidos como estudiante internacional hasta mi día especial bailando con el amor de mi vida”, agregó la mujer, que, junto a su pareja, trabajó con el entrenador de danza Jan Ondrias durante varios meses para poder realizar la coreografía, pero justo cuando llegó el momento del baile, los nervios invadieron su cuerpo.

En esta imagen aparecen Lan y Chris Donais, quienes bailaron estupendamente en el día de su boda. (Foto: Chris and Lan / YouTube)

“En cuanto salí, me quedé casi en shock por los fuertes aplausos que recibimos. En un momento, los aplausos fueron tan abrumadores que olvidé mis pasos y me quedé paralizada. Era la primera vez que me quedaba paralizada y me olvidaba de mis pasos, pero por suerte Chris me guió con delicadeza y pude reírme. Sospecho que nadie notó ese momento y, por suerte, ocurrió relativamente al principio de la rutina, así que pude ignorarlo y concentrarme solo en Chris y la música”, recordó.

“Mi objetivo principal era mantener el ritmo, fluir con la música y simplemente divertirme con mi nueva esposa. Y logré todo eso”, manifestó Chris, que decidió proponerle matrimonio a Lan en la panadería italiana donde ambos se dieron su primer beso.

