El verdadero ejemplo de la frase “nunca es tarde para encontrar el amor”. Bernard Snyder (de 98 años) y Jo Cartwright (de 96) son dos viudos que hace poco se dieron el “sí” en el altar. Ambos se conocieron en Westminster, una residencia de ancianos ubicada en Austin (Texas, Estados Unidos), y están muy enamorados.

La historia de amor comenzó un día en que Bernard fue a un restaurante de pollo. En ese lugar vio por primera vez a Jo y le gustó, pero no hablaron. Por cosas de la vida, ambos coincidieron en la residencia de ancianos indicada arriba y es ahí donde finalmente comenzaron a conversar.

Según contó Jo en una entrevista que le realizó KUT News, Bernard hizo todo lo posible para llamar su atención. “Allí donde yo estaba, él estaba allí. Miraba hacia arriba y allí estaba él. Y pensé: ‘Bueno, tal vez este hombre… tal vez yo le guste un poco’”, aseguró.

Y sí, a Bernard le gustaba. Él estaba dispuesto a conquistarla después de haber afrontado la muerte de quien fue su esposa en 2023. El hombre tuvo un matrimonio de 73 años y, curiosamente, Jo también era viuda, pues su esposo falleció luego de 67 años de matrimonio.

Un día, Bernard se armó de valor y le dijo: “Estoy buscando alguien con quien cenar porque odio comer solo”. Desde entonces, ambos empezaron a compartir diversos momentos y se dieron cuenta que se enamoraron. “Nunca se me ocurrió que conocería a alguien, ni siquiera que quisiera hacerlo. Pero supongo que me enamoré de él… después de unos meses”, indicó Jo.

Esta es una imagen referencial de las manos de una pareja de ancianos. (Foto: Sabine van Erp / Pixabay)

“Pensé: ‘Estuve casado 73 años’. Eso es mucho tiempo. No pensé que iba a haber nadie. Nunca pensé en eso porque simplemente no me parecía lógico”, recalcó Bernard, que, eventualmente, le pidió la mano a Jo.

Sus hijos se pusieron felices al enterarse del compromiso

Tras comprometerse, la pareja estaba preocupada por cómo iban a tomar la noticia sus hijos (3 de ella y 3 de él). Por fortuna, todos se pusieron muy contentos al conocer que tenían que prepararse para la boda. Es por eso que fueron los propios hijos quienes organizaron la ceremonia, la recepción y todo lo demás.

Bernard Snyder y Jo Cartwright se casaron en un patio de Westminster. La pareja intercambió votos y anillos, y todos los presentes estaban muy felices. Ellos son conscientes que la vida es fugaz y están dispuestos a aprovechar cada segundo. “Espero que podamos estar juntos durante cinco años, pero creo que disfrutaremos el uno del otro mientras dure la relación”, manifestó el hombre. “El quid de la cuestión es que se puede volver a amar. Es maravilloso saber que se puede”, sostuvo la mujer.

En esta imagen se aprecia la alegría de los usuarios por la noticia de que Bernard Snyder y Jo Cartwright decidieron casarse. (Foto: KUT Austin / Facebook)

