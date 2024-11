Comprar un coche nuevo puede ser emocionante, pero también puede convertirse en un proceso complicado de no prestar atención a algunos detalles importantes durante la negociación y el papeleo. Un experto en autos, conocido como Zac Hafer (@thekindcarguy), se volvió viral al advertir sobre una trampa muy común que usan algunos concesionarios para confundir a los compradores.

“No dejes que un concesionario te estafe”, comienza diciendo el tiktoker. “Si ves una hoja como esta, debes correr”, agregó.

El papel en cuestión tiene una cuadrícula de cuatro paneles que contiene varias figuras. Según el experto, este documento muestra el precio del vehículo, la cifra de intercambio, el pago inicial y el pago mensual; sin embargo, no contiene “los plazos, tasas de interés ni tampoco las comisiones”.

“No tienes idea de lo que estás pagando”, asegura Hafer, destacando la importancia de estar alerta al comprar un coche.

El usuario señala que “Método de los Cuatro Cuadrados” es una táctica utilizada por los concesionarios de autos para confundir a los compradores. (Foto: @thekindcarguy)

Luego, el tiktoker revela lo que las personas deben buscar al recibir la documentación de un concesionario. “Deberías poder ver absolutamente todo”, asegura, incluyendo el precio del vehículo, los descuentos, las rebajas, los impuestos, tasas y también las condiciones de financiación.

Por otra parte, Hafer sugiere que la documentación incluya una tabla más compleja que desglose los pagos mensuales. Los pagos, explica, deberían basarse en una estimación de las tasas de crédito locales.

“No dejes que nadie verifique tu crédito hasta que estés seguro de que estás comprando el auto correcto”, aconseja.

¿Para qué se sirve el papel con los cuatro cuadrados y quiénes lo utilizan?

El “Método de los Cuatro Cuadrados” es una táctica común utilizada por los concesionarios de autos para confundir a los compradores. Este método consiste en presentar la información de compra en una cuadrícula dividida en cuatro secciones: precio del vehículo, pago inicial, valor del intercambio y pago mensual.

Al combinar estos datos en un solo lugar, se busca que el comprador se concentre únicamente en el pago mensual, sin prestar atención a otros detalles importantes como el precio total del vehículo, las tasas de interés o los cargos adicionales.

Expertos en la industria automotriz advierten sobre los riesgos de este método. Según el portal RateGenius, el objetivo principal de esta estrategia es ocultar información relevante y llevar al comprador a tomar decisiones apresuradas.

Para evitar caer en esta trampa, Consumer Reports recomienda negociar el precio del vehículo por separado de la financiación y solicitar un desglose detallado de todos los costos antes de firmar cualquier contrato.

Es importante recordar que el pago mensual no siempre refleja el costo real de un vehículo y que es necesario comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Así reaccionaron los usuarios

Los usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus experiencias al comprar vehículos.

“Odio pasar por el proceso de compra de un automóvil. Es difícil encontrar vendedores honestos”, escribió un internauta.

“¡No existe ningún concesionario de automóviles de buena reputación!”, señaló otro.

Comprar un coche nuevo puede ser emocionante, pero también puede convertirse en un proceso complicado de no prestar atención a algunos detalles importantes. (Foto referencial: Pixabay)

Otros ofrecieron sus propios consejos al negociar el precio de un coche.

“Negocia el precio del vehículo. Luego pasa al pago inicial y al canje. Luego, consigue financiación si la necesitas. Y prepárate para caminar. Hay muchos concesionarios por ahí”, señaló una persona.

“Si me dan el papel de cuatro cuadrados para firmar y luego muestran la hoja de venta y veo cosas que no me gustan, no piensen que mi firma en el papel de cuatro cuadrados es vinculante. Me iré del concesionario. Lo he hecho”, dijo otra.