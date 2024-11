La emoción de comprar un coche nuevo puede nublar nuestro juicio, especialmente cuando nos enfrentamos a las sofisticadas técnicas de venta de los concesionarios. Una ex vendedora de automóviles se volvió viral al revelar uno de los secretos mejor guardados de la industria: la técnica ‘ABC’. ¿En qué consiste esta estrategia?

Según la usuaria Kaitlynd (@reddnea), esta técnica es utilizada por los vendedores para despistar a los compradores y conseguir que gasten más de lo que tenían previsto.

“Se trata de reconocer (acknowledge), tender un puente (bridge) y controlar (control)”, explica la tiktoker. “Cuando haces una pregunta directa, no quieren dar una respuesta directa”.

Cuando haces una pregunta directa como “¿Cuánto cuesta este coche?”, en lugar de darte una respuesta concisa, el vendedor utilizará una “declaración puente” para cambiar de tema. Por ejemplo, podría decirte: “Mi trabajo es conseguirte el mejor trato posible. Dicho esto, ¿te preocupa más el precio total o los pagos?”.

La usuaria Kaitlynd reveló en qué consiste la táctica "ABC" utilizada por algunos vendedores. (Foto: @reddnea)

De esta manera, asegura Kaitlynd, el vendedor te distrae de la pregunta original y te lleva a hablar de otros aspectos de la compra, haciendo que dejes de lado el precio del vehículo para que te concentres únicamente en las opciones de financiación. Esta alternativa, como supondrás, significa que terminarás pagando más de lo esperado.

Kaitlynd advierte que si no estás atento a la táctica ‘ABC’, es muy fácil dejarse llevar por la conversación y perder de vista tus objetivos iniciales.

La solución, según la tiktoker, es bastante sencilla: “Hazles lo mismo”. Es decir, si el vendedor intenta desviarte del tema, insiste en obtener una respuesta clara y concisa a tu pregunta.

“Si no me dicen el precio del vehículo me voy o voy con el siguiente vendedor que esté en espera”, destaca la joven.

La emoción de comprar un coche nuevo puede nublar nuestro juicio, especialmente cuando nos enfrentamos a las técnicas de venta de los concesionarios. (Foto referencial: sistemas41 / Pixabay)

El testimonio de Kaitlynd generó una gran controversia. Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias negativas con vendedores de autos; sin embargo, otras personas, que trabajan en el sector, negaron utilizar esta estrategia.

Es probable que la técnica “ABC” sea utilizada por algunos vendedores, pero no por todos. Lo importante es que como comprador, estés informado y preparado para enfrentarte a estas tácticas.

Antes de visitar un concesionario, investiga los modelos que te interesan, establece un presupuesto y haz una lista de preguntas que quieres hacerle al vendedor. De esta manera, podrás evitar ser engañado.

Consejos adicionales al comprar tu primer auto

Comprar tu primer auto es una decisión emocionante, pero también requiere de investigación y planificación. El portal Autofact.pe recomienda investigar a fondo el modelo que te interesa, comparando precios, características y opiniones de otros usuarios.

No te dejes llevar por las emociones y negocia el precio de manera firme pero respetuosa. Recuerda que un auto es una inversión importante, por lo que debes asegurarte de tomar una decisión informada.

Antes de finalizar la compra, es fundamental realizar una inspección exhaustiva del vehículo. Revisa el exterior e interior en busca de daños, prueba todas las funciones y pide un mecánico de confianza para que realice una revisión completa.

No olvides verificar la documentación del vehículo y asegurarte de que todo esté en orden. Finalmente, compara las diferentes opciones de financiamiento disponibles y elige la que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades.