DESIERTO DE KUBUQI.- Durante medio siglo, millones de trabajadores han repetido una tarea en los desiertos del norte de China: insertar palos del largo de un antebrazo en la arena movediza, primero en una hilera y luego en una línea que la cruza, formando gradualmente una cuadrícula. Luego se plantan retoños en el centro de cada pequeño cuadrado.

La técnica, conocida como “tableros de ajedrez de paja”, es un método sencillo pero ampliamente utilizado para estabilizar las dunas de arena frente al viento y ayudar a que las plantas echen raíces con agua suministrada a través de un sistema de riego.

La extensa retícula que creó sobre la arena se ha convertido en la imagen icónica de la campaña de China, de décadas de duración, contra la expansión de las condiciones desérticas, conocida como el Programa de Bosques Protectores de las Tres Regiones del Norte o la Gran Muralla Verde.

Las generaciones de trabajo han logrado avances medibles, pero los científicos advierten que preservar los logros requerirá décadas de esfuerzo continuo.

Durante mucho tiempo, la sequía, el sobrepastoreo y la agricultura eliminaron la vegetación, dañaron el suelo y dejaron zonas vulnerables al viento y a las tormentas de arena. Ese tipo de degradación de la tierra con el paso del tiempo se conoce como desertificación. El área de tierras desertificadas en el norte de China alcanzó su punto máximo en 2000, y desde entonces se ha reducido en más de 1.000 kilómetros cuadrados (400 millas cuadradas) cada año, según datos publicados por medios estatales.

El gobierno chino afirmó que la iniciativa, iniciada en 1978, ha desempeñado un papel crucial en la transformación de vastas regiones que abarcan casi la mitad de China, pasando de “la desertificación avanza y la gente retrocede” a “el verdor avanza y la desertificación retrocede”. Los bosques plantados por el programa ahora cubren en total, 500.000 kilómetros cuadrados (200.000 millas cuadradas).

“La amplia importancia del Programa de las Tres Regiones del Norte no radica solo en la escala de la restauración, sino en el compromiso político de largo plazo que hay detrás”, señaló Barron Joseph Orr, científico jefe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En una respuesta a The Associated Press, escribió que revertir la desertificación es posible cuando pasa a formar parte de estrategias de desarrollo a largo plazo.

En otros lugares, los esfuerzos para combatir la desertificación han incluido un proyecto lanzado en África en 2007 para plantar árboles en varios países con el fin de frenar el avance del desierto del Sahara.

Medir el éxito de la Gran Muralla Verde

Zhu Jiaojun, científico del Instituto de Ecología Aplicada de la Academia China de Ciencias, quien desde hace mucho tiempo se ha dedicado a la construcción y gestión del programa, señaló que el progreso es resultado de los esfuerzos de los trabajadores de primera línea en el control de la arena, junto con la planificación de alto nivel y una inversión estatal sustancial. Añadió que el aumento de las precipitaciones en años recientes en algunas zonas ha facilitado la restauración de la vegetación.

“El logro en la lucha contra la desertificación se debe al duro trabajo de la gente y a un poco de suerte con el clima”, comentó Zhu.

Según datos de monitoreo a largo plazo del equipo de Zhu, las tierras desertificadas de China se han reducido en torno a un 10% en general desde 2000, y las áreas de desertificación severa o extrema han disminuido en más de un 40%. La cobertura forestal en el área del programa ha aumentado de alrededor del 5% en 1978 al 14% en 2022.

En una reciente visita de prensa organizada por el gobierno a un rincón del desierto de Kubuqi, unos 800 kilómetros (500 millas) al oeste de Beijing, Yin Yuzhen, de 60 años, relató sus primeros días como trabajadora de control de desierto como “muy solitarios”. Mientras trabajaba junto a su esposo cerca de su ciudad natal en el vecino desierto de Mu Us, dijo que era una delicia encontrarse con cualquier otra criatura.

“Incluso el paso de un pájaro por el cielo me hacía feliz”, recordó Yin.

Hace cuatro décadas, recordó, el viento levantaba tanta arena que resultaba difícil ver a corta distancia.

“Pero ahora podemos ver el sol. Podemos ver el verde a lo lejos. Podemos ver la carretera”, afirmó Yin.

Ahora, ella y su esposo trabajan todos los días desde el amanecer hasta el mediodía, cuidando los árboles y reparando o reemplazando los tableros de ajedrez. Les ayudan sus hijos y, a veces, voluntarios locales.

Zhu, el científico, estimó que más de 300 millones de trabajadores rurales han participado en el programa, en su mayoría de manera remunerada y a tiempo parcial.

Mantener tanto la tierra como el sustento

Orr indicó que los ecosistemas restaurados en tierras áridas pueden volverse cada vez más autosostenibles con el tiempo, pero aun así requieren una gestión cuidadosa y un monitoreo a largo plazo, y que el éxito depende de factores como la disponibilidad de agua y la salud del suelo.

El grupo de defensa ambiental Green Camel Bell, en la provincia de Gansu, trabaja para explicar la desertificación y sus riesgos a agricultores y pastores, plantar árboles con ellos en zonas de tierras áridas y ayudar a restaurar y sostener la vegetación.

“Los esfuerzos para combatir la desertificación y restaurar los bosques deberían vincularse a los medios de vida locales, para que las comunidades no vean el desarrollo económico y la protección ecológica como una elección entre una cosa u otra”, indicó su fundador, Zhao Zhong.

Orr coincidió en que los esfuerzos de restauración tienen muchas más probabilidades de tener éxito si se estructuran para ayudar a que las comunidades se beneficien económicamente.

Zhu dijo que una pregunta clave para el proyecto es cómo puede sostenerse la conservación si se reduce la escala de la intervención humana y la inversión.

“Esto es lo que nos preocupa mucho y también es el mayor desafío”, advirtió Zhu.

Yin espera que la generación más joven continúe su trabajo.

“Necesitamos enseñar a los jóvenes a amar esta Tierra”, señaló. ”Si la amamos con todo el corazón, la naturaleza nos amará de vuelta”.