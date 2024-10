Con el fin de querer que su esposo sea “un padre igualitario”, Pace Webb, una madre de Houston (Texas, Estados Unidos), decidió tomar una singular decisión, la cual ha sido del agrado de muchas personas de distintas partes del mundo. ¿Quieres saber de qué trata? Sigue leyendo esta nota.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram (@ourhomeflows), la mujer señaló que dejó de responder ciertas preguntas de su pareja porque se dio cuenta que podía contestarlas por sí solo. Si bien “puede sonar un poco duro”, ella no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Y es que explicó su punto: “Si siempre estás respondiendo las preguntas, seguirán haciéndote preguntas y serás tú quien tendrá que pensar todo el tiempo”. A raíz de lo que expresó en aquel clip titulado “Cosas que dejé de hacer para convertir a mi esposo en un padre igualitario”, muchos usuarios no dudaron en indicar que actúa correctamente. Incluso comentaron que seguirán su ejemplo.

En esta imagen se aprecia a Pace Webb explicando lo que hizo para convertir a su esposo en “un padre igualitario”. (Foto: @ourhomeflows / Instagram)

Ella se refiere a las preguntas obvias

Como aquella publicación generó un gran impacto positivo, Pace Webb fue entrevistada por TODAY. Ahí precisó que ella tomó esa decisión para que ella y su esposo sean padres iguales y recalcó que se refiere a preguntas obvias, como por ejemplo: “¿A qué hora es la práctica de fútbol?”, “¿Tienen tarea las niñas?” o “¿Dónde están las tijeras?”.

Esta imagen muestra el momento en que Pace Webb asegura que si una mujer siempre le responde ciertas preguntas a su esposo, él seguirá haciendo consultas que podría contestar por sí solo. (Foto: @ourhomeflows / Instagram)

Además, la madre de dos pequeñas no dudó en aconsejar de qué manera uno puede no contestar las consultas. “Puedes simplemente fingir que no escuchas... dejar que te entre por un oído y te salga por el otro”, expresó la mujer, que aclaró que no está abogando por la evasiva o el comportamiento malicioso. Solo que a veces, según su manera de ver las cosas, dejar que la pregunta resuene puede evidenciar lo “ridícula” que suena.

En esta imagen se aprecia a Pace Webb, la mujer que dejó de responder las preguntas de su esposo que considera que él puede contestar por su cuenta. (Foto: @ourhomeflows / Instagram)

“Nueve de cada diez veces, pueden decir: ‘No importa, lo entiendo’, ‘Hmm... no estoy segura’, ‘Déjame pensarlo’, ‘¿Qué piensas?’ o ‘Confío en ti’”, aseveró Pace Webb, quien además sostuvo que todo esto funciona cuando la pareja establece expectativas previas sobre el funcionamiento de su hogar.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.