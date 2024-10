En algunos países, es una tradición que antes de que un hombre le pida la mano a su pareja, debe solicitar la bendición de los padres de ella. Justamente, eso hizo un joven de Estados Unidos llamado Larry. Él se armó de valor para confesarle al progenitor de su novia Bailey Clark que quiere proponerle matrimonio al amor de su vida. El muchacho nunca imaginó que el señor se emocionaría bastante en ese momento.

La escena, que fue muy emotiva de principio a fin, fue registrada en video por la madre de Bailey. La joven, al ver la grabación, no dudó en compartirla en su cuenta de TikTok (@aybayybay). Debido a todo lo que se aprecia, se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos.

En el clip, Larry, estando sentado cerca del padre de Bailey, le pregunta si puede proponerle matrimonio a su hija. “Me vas a hacer llorar”, le contestó inmediatamente el señor, que comenzó a derramar lágrimas de felicidad.

Le deseó buena suerte

Luego que escuchó al novio decir muchas cosas bonitas sobre Bailey y confesarle lo que tenía planeado hacer, el progenitor le dice: “Buena suerte con todo eso”. Esas palabras ocasionaron que ambos culminaran la conversación con risas.

En diálogo con Newsweek, Bailey Clark, no dudó en señalar que su padre es un hombre de pocas palabras, pero que siempre ha sabido comunicar sus emociones, por lo que esperaba ese sentimentalismo de su parte.

“Es el hombre más inteligente emocionalmente que he conocido”, aseguró la mujer. “Tengo mucha suerte de ser su hija y de tener un modelo a seguir como él. Me enseñó a no avergonzarme nunca de mis emociones y que está bien sentir emociones profundas”, agregó. Si aún no has visto el video, míralo ahora mismo.

