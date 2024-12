Emily M. es una de las tantas fanáticas de Taylor Swift que hizo cola en un Target para poder adquirir una copia del ‘Eras Tour Book’. La joven de Washington, Estados Unidos, pagó 40 dólares para tenerlo y esperaba que sea un producto espectacular, pero encontró muchos errores que detalló en un video compartido en su cuenta de TikTok (@emermore7).

“Necesitamos hablar sobre este libro”, comenzó diciendo en el mencionado clip titulado “Errores gramaticales, fotos borrosas y fallas de diseño en ‘The Eras Tour Book’”. Debido a todo lo que explica y muestra, la grabación ya tiene más de un millón de reproducciones.

Esta imagen permite ver a Emily M. anunciando que hay varios errores en ‘The Eras Tour Book’. (Foto: @emermore7 / TikTok)

“Cuando llegué a casa, me quedé impresionada por la cantidad de errores gramaticales que vi. De hecho, vi tantos que me pregunto seriamente si este libro fue editado”, comentó más adelante en el video. Según dijo, a raíz de tantas equivocaciones, muchas personas lo llaman ‘The Errors Tor Book’.

Esta imagen muestra a Emily M. confundida tras ver el contenido del libro de Taylor Swift. (Foto: @emermore7 / TikTok)

A la hora de mostrar dichos errores, Emily M. dejó en claro que no esperaba encontrarlos, pero a raíz de verlos, no puede ignorarlos. Por ejemplo, el hecho de hallar frases repetidas en un solo párrafo, como ‘Every night’. Tampoco le agradó que colocaran comas en lugares innecesarios.

En esta imagen aparece Emily M. comentando que varias personas ahora llaman ‘The Eras Tour Book’ como ‘The Errors Tour Book’. (Foto: @emermore7 / TikTok)

Más adelante, enseñó que se escribió mal la canción Folklore de Taylor Swift llamada ‘This is me trying’. Y es que en el libro aparece ‘This is me rying’. Con respecto a las fotos que aparecen, si bien hay imágenes, asombrosas y que valen la pena ver y disfrutar, hay otras que no le generaron mucha alegría por no tener muy buena calidad.

#errorstour #booktok ♬ Cruel Summer - Taylor Swift @emermore7 I know I’m not the only one disappointed with the Eras Tour book, but I haven’t seen anyone else talk about the glaringly obvious grammatical errors and clunky sentences within the pages. I make this video with peace, love, and a general frustration about how easy many of these problems could have been fixed with one more set of editing eyes. This book just had so much potential, and with a little tweaking it could have been absolutely spectacular. #erastourbook

“Este libro tenía muchísimo potencial”

“Sé que no soy la única decepcionada con el libro Eras Tour, pero no he visto a nadie más hablar de los errores gramaticales evidentes y las oraciones torpes que hay en las páginas. Hago este video con paz, amor y una frustración general por lo fácil que podrían haberse solucionado muchos de estos problemas con un par de ojos más de edición. Este libro tenía muchísimo potencial y, con un poco de retoque, podría haber sido absolutamente espectacular”, colocó Emily M. en la descripción de su video. Sus palabras han dado la vuelta al mundo rápidamente. Muchas fanáticas de Taylor Swift no tardaron en señalar que también hallaron errores y que eso no les hizo para nada felices.

