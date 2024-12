Taylor Swift llegó a este mundo para ser una gran estrella mundial. No por nada The Eras Tour es una gira impresionante que aún no acaba. Y es que comprende 152 conciertos por cinco continentes durante casi dos años. Precisamente, en cada presentación, la artista luce zapatos hechos a la medida y de diferentes tipos, como de tacón y planos. ¿Quién está detrás de esas creaciones? Pues el legendario diseñador Christian Louboutin, quien recientemente ha revelado el secreto de los calzados de la intérprete de ‘Love Story’.

En The Eras Tour, Taylor Swift utiliza zapatos que combinan muy bien con sus outfits que recrean la estética distintiva de sus épocas y sus discos. Pero no creas que solo los calzados son muy bonitos. Estos le permiten a la artista cantar, bailar, saltar y correr durante más de tres horas. Es por esa razón que se destaca bastante el trabajo de Christian Louboutin.

Este gran diseñador ha sabido crear modelos que se adaptan a las necesidades específicas tanto de Taylor como de sus bailarines. Sí, en serio. La colección exclusiva de la mencionada gira, según informó El País, incluye mocasines, botines (con y sin cordones), botas hasta la rodilla y tacones con tiras. Una locura.

Esta imagen muestra a Taylor Swift realizando una coreografía con su grupo de bailarines durante uno de sus conciertos del Eras Tour. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Las suelas de los zapatos

Christian Louboutin, en diálogo con InStyle, indicó que para The Eras Tour, tuvo que modificar las suelas rojas que son la marca distintiva de sus diseños. Y es que incluyó una goma cuyo fin es facilitar el baile. Además, evita resbalones. “Normalmente, incorporamos esta característica para giras musicales para que los cantantes puedan resistir las actuaciones noche tras noche”, sostuvo.

Esta imagen permite ver a Taylor Swift cantando sentada durante uno de sus conciertos del Eras Tour. (Foto: Andre Dias Nobre / AFP)

El tema de la comodidad

Pero la comodidad también es fundamental y eso no lo pasó por alto. “Cada par (Swift emplea hasta nueve en cada concierto) está diseñado para permitir cambios rápidos durante todo el espectáculo. Como bailan durante más de tres horas, la comodidad también es extremadamente importante. Por eso, incorporamos un tacón de bloque resistente y también zapatos planos”, precisó.

En esta imagen aparece Taylor Swift señalando a alguien durante uno de sus conciertos del Eras Tour. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

“Ha sido un placer para alguien como yo, que comenzó a diseñar zapatos para bailarinas de cabaret, imaginar pares para su gira y pensar en la actuación general y en cómo cobrarían vida los zapatos”, recalcó Christian Louboutin más adelante. Él trabaja con Taylor Swift desde la década de 2010 y siempre ha realizado un trabajo excelente. Los fans de la artista se lo agradecen.

