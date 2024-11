Hoy en día muchas madres de familia muestran en sus redes sociales cómo es que educan a sus pequeños. Eso se ha vuelto una práctica común. Pero quien ha destacado recientemente es la Dra. Mona Amin, una progenitora del sur de Florida (Estados Unidos) que desafía las normas estereotipadas de género con la forma de criar a su hijo.

En su cuenta de Instagram (@pedsdoctalk), la madre, que es pediatra, subió un video para demostrar lo que le enseña a su pequeño y sorprendió a muchos usuarios, ya que el menor apareció realizando actividades que no son muy comunes, como jugar con el muñeco de un bebé y ayudar con las tareas domésticas. Todas esas escenas estuvieron acompañadas de mensajes irónicos.

“No eduques a tu hijo para que piense que está bien llorar porque puede que crezca y se convierta en un hombre emocionalmente inteligente. No eduques a tu hijo para que juegue con muñecas porque puede que crezca y se convierta en un hombre que cuida a quienes lo rodean. No eduques a tu hijo para que se haga responsable de las tareas domésticas de la casa porque puede que crezca y se vuelva autosuficiente. No eduquemos a un niño al que le guste cocinar porque se dará cuenta de que cocinar es una habilidad para la vida y no solo una tarea de mujeres”, escribió la madre en el clip.

“Eduquemos a los niños para que no se ajusten a estereotipos obsoletos, sino para que sean individuos compasivos y auténticos. Al liberarnos de estas expectativas, les damos las herramientas para que crezcan y se conviertan en seres humanos completos, emocionalmente fuertes y compasivos”, recalcó.

Pero eso no es todo, ya que la progenitora pidió, en la descripción de su publicación realizada en Instagram, que se vuelva a pensar en lo que significa “criar varones”, ya que considera que se puede mejorar en ello. Y realmente, sí.

“Los varones merecen la libertad de crecer y desarrollarse plenamente sin verse limitados por estereotipos obsoletos. Deberían sentirse tan orgullosos de hornear galletas como de patear una pelota de fútbol, y tan cómodos jugando con muñecas como con camiones. Cuando alentamos a los varones a expresar sus emociones, ayudar con las tareas del hogar y explorar una variedad de intereses, les enseñamos que la amabilidad, la creatividad y la responsabilidad no se definen por el género”, sostuvo.

“Demostremos a los varones que no existe una forma ‘correcta’ de ser ellos mismos”

“Esto también es importante para las niñas, pero veo una fuerte desventaja social para los varones que se interesan por cosas ‘de niñas’ en comparación con las niñas que se interesan por ‘cosas de varones’. Cambiar estas normas comienza en casa: con las palabras que usamos, los juguetes que ofrecemos y el comportamiento que modelamos. Demostremos a los varones que no existe una forma ‘correcta’ de ser ellos mismos. Ya sea pintando un cuadro o consolando a un amigo, podemos criar a los niños para que sean seres humanos compasivos y completos que prosperen en todas las áreas de la vida. El futuro pertenece a quienes se atreven a ser amables, y podemos empezar a construirlo paso a paso”, sentenció la doctora Mona Amin, que se ha ganado el aprecio de muchos usuarios por su manera de educar a su hijo. Varios internautas consideran que es un ejemplo a seguir.

