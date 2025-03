Melanie Díaz es una joven colombiana, residente en Tampa, que dejó su trabajo de fotografía para dedicarse a la búsqueda de objetos en contenedores de basura de las grandes tiendas de Florida. En solo dos años, asegura haber ahorrado 50.000 dólares en ropa y artículos esenciales gracias a esta práctica. Su interés surgió tras ver videos en redes sociales donde otras personas rescataban productos en perfecto estado de contenedores comerciales y residenciales.

Su primera experiencia fue todo un éxito: encontró libros, juguetes y otros objetos reutilizables, lo que la motivó a seguir explorando. Con el tiempo, ha recolectado desde ropa hasta decoración para el hogar e incluso comida para mascotas.

“Desde que empecé a buscar en la basura, he ahorrado mucho dinero”, señaló Díaz según el New York Post. “Ese dinero lo he usado para viajar por el mundo”.

Melanie Díaz dejó su trabajo de fotografía para dedicarse a la búsqueda de objetos en la basura. (Foto: @meldidumpsterdive)

La joven comenzó esta práctica en 2023 y rápidamente decidió convertirla en una actividad a tiempo completo. Según cuenta, sus mejores hallazgos provienen de tiendas como TJ Maxx, Homesense y HomeGoods.

“Homesense ha sido la mejor tienda a la que he ido porque todo lo que he encontrado aún tiene etiquetas. La mayoría de las cosas que encuentro no deberían estar en el contenedor”, explica.

A diferencia de otros buscadores de basura que revenden sus hallazgos, Díaz prefiere donarlos. “No vendo lo que encuentro, sino que dono lo que no quiero conservar”, dice.

En solo dos años, asegura haber ahorrado 50.000 dólares en ropa y artículos esenciales gracias a esta práctica. (Foto: @meldidumpsterdive)

Además, envía muchos de estos artículos a Colombia, su país de origen, para que otras personas puedan aprovecharlos. Para ella, cada búsqueda es emocionante: “Nunca sabes lo que vas a encontrar, siempre es una sorpresa”.

El fenómeno del “dumpster diving” (buceo en contenedores) ha ganado popularidad en los últimos años. El medio citado señala que, en Texas, una madre logró ganar hasta 76.000 dólares al año revendiendo los objetos que recupera.

“Nunca se sabe cuándo van a tirar cosas en las tiendas; todo es cuestión de suerte”, afirmó Tiffany Butler, quien busca en los contenedores al menos dos o tres veces por semana.

Su interés surgió tras ver videos en redes sociales donde otras personas rescataban productos en perfecto estado de contenedores comerciales y residenciales. (Foto: @meldidumpsterdive)

Incluso hay quienes han encontrado el amor en esta práctica. Dave Sheffield, un entusiasta de la chatarra, conoció a su esposa Erin en un contenedor de basura en Buffalo.

“Nos conocimos en un contenedor. Le vi, asomé la cabeza y le pregunté qué estaba haciendo”, cuenta Erin. “Saltó, limpiamos y pasamos el día buscando cosas juntos”.