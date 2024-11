Una nueva historia está a punto de conmoverte. Lo digo porque tiene como protagonista a Queenie, una perrita de casi 9 años que pasó 801 días en el Humane Society of Forsyth County, un refugio de animales ubicado en Georgia (Estados Unidos). Ella no pudo ocultar su felicidad al ser adoptada cuando todo parecía indicar que eso no pasaría.

Amanda Porter, directora de desarrollo y recaudación de fondos en el albergue, conversó con Newsweek e indicó que la mascota de esta historia llegó al refugio con problemas de salud. Para ser más exactos, ella tenía dirofilariosis y alergias a alimentos y piel.

Sus cachorros fueron adoptados antes que ella

Afortunadamente, días en el Humane Society of Forsyth County, Queenie pudo ser tratada gracias al programa Forever Care/Special Needs. Algo curioso es que la perrita también llegó con sus 10 cachorros, a quienes cuidó durante un tiempo, hasta que fueron adoptados.

Esta imagen muestra el momento en que la perrita Queenie fue adoptada. (Foto: Humane Society of Forsyth County, GA / Facebook)

Debido a su edad, fue difícil que una familia se interesara en ella, por lo que todo parecía indicar que se iba a quedar en el refugio, donde el personal llegó a quererla bastante por ser gentil y cariñosa con todos.

En esta imagen se puede apreciar a la perrita Queenie muy feliz en su nuevo hogar. (Foto: Humane Society of Forsyth County, GA / Facebook)

Lo bueno es que, después de 801 días en el albergue, finalmente apareció una familia dispuesta a adoptarla. La cuenta oficial de Facebook del Humane Society of Forsyth County se encargó de dar la noticia el 19 de octubre del presente año. En aquella publicación, se puede apreciar la felicidad de Queenie a través de fotos. Nadie le podía quitar esa gran sonrisa de su cara.

En esta imagen aparece la perrita Queenie descansando en su nuevo hogar. (Foto: Humane Society of Forsyth County, GA / Facebook)

“Mientras vamos a extrañar ver su adorable cara todos los días, saber que está en su casa perfecta hace que todo valga la pena. ¡Gracias a todos los que la apoyaron en el camino! ¡Felices colas, Queenie!”, se lee en la descripción de la publicación de Facebook.

“Su nuevo hogar es todo lo que podríamos haber esperado y ya la están tratando como la reina que es”, recalcó Amanda Porter en la entrevista que le hizo Newsweek. ¡Que Queenie siga siendo muy feliz con su nueva familia!

