Muchas personas en el mundo, desafortunadamente, tienen que lidiar con el cáncer. Renée Herman Garber, una mujer de Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), es una de ellas. La protagonista de esta historia tiene cáncer de mama metastásico y, por ende recibe quimioterapia cada cierto tiempo. A raíz de la experiencia que está viviendo, decidió revelar cuál es la mejor forma de ayudar a alguien con cáncer. Prepárate porque es información útil.

Luego que le indicaran el tipo de cáncer que tiene, a Renée Herman Garber le dijeron que le quedaban entre seis y doce meses de vida. A raíz de esa situación, ella tuvo que hablar sobre el tema con sus hijas, a quien ama con todo su corazón.

Prioriza el pasar tiempo con sus hijas

“Pasé de ser una persona sana y activa a una persona a la que le costaba muchísimo, literalmente, levantarse de la cama”, expresó la madre en diálogo con People. Como sabe que no tiene todo el tiempo del mundo, ella prioriza el pasar tiempo con sus hijas, a quienes cría sola desde 2022, año en que se divorció.

Esta imagen muestra a las hijas de Renée Herman Garber. (Foto: Renee Herman Garber / Facebook)

“Me he concentrado en involucrarme y estar lo más presente posible en sus vidas. Nunca sé cuánto tiempo más me quedará. Así que me pregunto: ‘¿Qué quiero que recuerden las niñas? Y si solo llego al año que viene, ¿qué espero que recuerden cuando recuerden el tiempo que pasamos juntas?’”, indicó.

Esta imagen permite apreciar a Renée Herman Garber con sus hijas. (Foto: Renee Herman Garber / Facebook)

Es necesario mencionar que Renée Herman Garber, siempre según People, se encuentra en su sexta línea de tratamiento en los últimos cuatro años, la cual “incluye una infusión de quimioterapia cada 21 días, una terapia endocrina, una terapia dirigida, quimioterapia, conjugados de anticuerpos y fármacos e inmunoterapia”.

En esta imagen aparece Renée Herman Garber. (Foto: Renee Herman Garber / Facebook)

Como ella ya tiene tiempo lidiando con el cáncer y, afortunadamente, ha recibido el apoyo de familiares y amigos, se animó a revelar de qué forma uno puede ayudar a alguien con cáncer. A continuación te compartiré sus declaraciones sobre ese tema.

Asume la logística

A veces, con todo el tema del cáncer, a una persona se le hace difícil cumplir con ciertas responsabilidades y ser independiente. Por eso el apoyo de alguien es fundamental. En el caso de Renée y en este punto, ella contó con la ayuda de unas amigas que también son madres como ella.

“Estas mamás se hicieron presentes en gran número, recogiendo a los niños de la escuela, llevándolos a la escuela, preparando almuerzos, dejando refrigerios y organizando quién me llevaría a las citas. Obtuvieron la información de contacto de mi madre y se coordinaron con ella, así que no tuve que involucrarme”, aseveró.

Pide cosas en línea

A veces ir a la casa de una persona para entregarle algo es difícil por la lejanía o el tiempo. Por suerte, hoy en día existe la opción de comprar en línea. “Tengo un grupo de amigos muy cercanos de la escuela secundaria y estamos repartidos por todo el país. Aparecieron de diferentes maneras y enviaron cajas literalmente enormes de Amazon llenas de productos de papel. Me dijeron: ‘Renée, sé que normalmente nunca querrías usar productos de papel debido al impacto en el medio ambiente, pero este es el momento de tu vida en el que estás usando productos de papel. No tienes que lavar los platos’”, contó.

Ofrece cosas que puedes hacer en vez de preguntar

Normalmente, uno pregunta si puede o no hacer algo. En este caso, la mujer piensa que uno debe ser más de los que actúan. “Sea alguien que diga: ‘Oye, voy a recoger a tus hijos después de la escuela y los dejaré en tu casa’ o ‘los voy a llevar a la práctica de fútbol’”, expresó.

Pide pañuelos para la cabeza

A raíz de las quimioterapias, a muchas personas con cáncer se les cae el cabello, por lo que los pañuelos para la cabeza son necesarios. Al respecto, Renée comentó lo siguiente: “Es sorprendente que no todos los pañuelos que se pueden comprar en una tienda funcionen. Simplemente por lo resbaladizos que son o por su longitud”.

Dona dinero

Cuando una persona tiene cáncer, gasta bastante dinero para poder combatir con la enfermedad. Por esa razón, cualquier cantidad que uno desee donar le será de mucha ayuda. “Las implicaciones financieras del cáncer han sido muchas”, recalcó.

Limpia su casa

Si bien puedes ir a la casa de la persona a la que quieres ayudar para asear todo, una opción también es contratar un servicio de limpieza. “Mis amigos de la escuela secundaria organizaron un servicio de limpieza y se encargaron de todo durante meses. Fue increíble”, comentó.

Llévale comida

Renée Herman Garber considera que la comida es fundamental, pero en ocasiones se le hace muy complicado cocinar. “Para mí, preparar la comida (o incluso mirar dentro del refrigerador) la semana posterior a la infusión es realmente difícil. Por eso, la gente que trae comida es de gran ayuda, especialmente si tienes niños”, aseguró.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.