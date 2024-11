Jenna Brotherson es una mujer de Estados Unidos que ha llamado la atención en TikTok luego de que informara a sus seguidores que se casó con un hombre que sufrió una conmoción cerebral y olvidó que habían terminado. Si estás con ganas de conocer los detalles de esta historia, créeme que llegaste al lugar correcta. Aquí te enterarás de todo.

Resulta que en 2020, Jenna tomó la decidión de acabar la relación que tenía con Mitchell Brotherson debido a que estaba “demasiado abrumada por la vida”. Ambos quedaron como amigos y hasta ahí no sucedió algo fuera de lo normal. Sin embargo, un día después de la ruptura, el muchacho de esta historia sufrió un accidente.

Mitchell, que se encontraba en Beaver Mountain, en Utah, trató de hacer una voltereta y acabó aterrizando mal, llegándose a golpear la cabeza, lo que originó que se desmayara. “Fue una conmoción cerebral bastante grave. Acabó reprobando la mayoría de las materias de ese semestre y tuvo que pedir licencia después de eso para ayudar a que su cerebro se recuperara”, contó Jenna en una entrevista que le realizó People.

Aquella conmoción cerebral afectó significativamente la memoria de Mitchell, ocasionando que olvidara por completo que él y Jenna habían terminado. Es por eso que él, estando en el hospital, la llamó y le mandó un mensaje para pedirle que lo recogiera, pues no podía conducir.

Esta imagen muestra a Jenna y a Mitchell Brotherson. (Foto: @mitch_brotherson / Instagram)

En un video que compartió en TikTok, Jenna (@jennabrotherson), contó que en ese momento se preguntó por qué él se estaba comunicando con ella si habían terminado recientemente. “Mitch siguió enviándome mensajes e intentando pasar tiempo conmigo después de su conmoción cerebral y yo estaba confundida sobre por qué seguía enviándome mensajes porque habíamos roto. Pensé que tal vez se tomó muy en serio la declaración de seguir siendo amigos. Incluso llegó al punto en que le dije que mis compañeros de habitación y yo habíamos tenido un día difícil y él vino y nos trajo helado”, recalcó la mujer en diálogo con el citado medio.

El momento en que supo que él no recordaba la ruptura

A raíz de que Mitchel siempre demostró querer ayudarla con los problemas que tenía y fue muy amable con ella, Jenna llegó a arrepentirse de haber terminado con él. Es por eso que se animó a preguntarle si podían tener nuevamente una relación sentimental. “Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía idea de que habíamos roto”, sostuvo.

“Me dijo que no recordaba nada de eso, excepto por la charla en el auto, pero que no recordaba de qué habíamos hablado. Pensó que era muy divertido y yo me sentí aliviada. Hizo que fuera más fácil volver a estar juntos porque, para él, ¡nunca habíamos estado separados!”, agregó.

En esta imagen Jenna Brotherson cuenta lo que pasó con Mitchell, su ahora esposo. (Foto: @jennabrotherson / TikTok)

Cinco meses después, Mitchell decidió pedirle la mano en Big Cottonwood Canyon. Ella aceptó y, tres semanas más tarde, ambos se dieron el “sí” en Draper, Utah, exactamente en septiembre de 2020. “Durante el discurso de mi marido, él mencionó que no recordaba la ruptura, pero que estaba muy agradecido de que todo saliera bien al final. Ahora ambos tenemos 27 años y cuando la gente nos pregunta sobre nuestra historia de amor, es nuestra parte favorita para contar. Realmente sentimos hilos invisibles que nos unían todo el tiempo”, aseveró Jenna.

Esta imagen permite apreciar a Jenna y a Mitchell Brotherson en el día de su boda. (Foto: @zobrothersons / Instagram)

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.