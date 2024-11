El sueño de muchas personas es visitar Walt Disney World en Orlando, Florida (Estados Unidos), al menos una vez. Y es que ese parque temático tiene muchas cosas geniales. Hablo sobre el mismo porque una mujer de New Jersey, cuyo nombre es Taylor Gagliardi, se quedó dormida en una de las atracciones de ese lugar. Su familia, al darse cuenta de ello, decidió jugarle una broma.

En una entrevista que le realizó Newsweek, la protagonista de esta historia indicó que fue a Walt Disney World con su mamá, su papá, su hermana y los pequeños de la casa, pues era un viaje familiar. “Llegamos temprano al parque ese día para que los niños pudieran experimentar todo”, indicó.

Esta imagen muestra el texto que puso Taylor Gagliardi para contar lo que pasó cuando se quedó quedó dormida en una atracción de Walt Disney World. (Foto: @taygags / TikTok)

En ese entonces, todos se encontraban muy cansados, ya que habían pasado mala noche porque a los menores se les había hecho difícil conciliar el sueño. “Trabajé para Disney durante bastante tiempo y viví en Orlando durante buena parte de mis 20 años, así que estoy acostumbrado al calor, las multitudes, etc. A lo que no estoy acostumbrado es a pasar un día completo en el parque sin dormir”, recalcó Jennifer, quien, debido a su agotamiento, se quedó dormida en la atracción ‘People Mover’. Ella se puso a soñar estando inclinada hacia un lado del asiento y utilizando lentes de Sol.

En esta imagen se aprecia a Taylor Gagliardi, la mujer que se quedó dormida en una atracción de Walt Disney World. (Foto: @taygags / TikTok)

¿Qué le hizo su familia?

Su familia, al darse cuenta de ello, decidió no despertarla y dejar que ella siguiera dando vueltas en el juego mecánico hasta que se levantara por su cuenta, cosa que eventualmente hizo, de acuerdo al video viral que compartió la mujer en su cuenta de TikTok (@taygags).

En esta imagen se puede apreciar que Taylor Gagliardi siguió durmiendo mientras el juego mecánico estaba funcionando. (Foto: @taygags / TikTok)

“El cansancio de Disney es un tipo diferente de bestia. En mi defensa, fue un primer día muy largo antes del segundo. Entre el calor y la comodidad/relajación del ‘People Mover’, no pude luchar contra el sueño”, señaló la mujer en la descripción del clip. Si es que aún no has visto la grabación, puedes hacerlo ahora mismo.

