Rocío Buffolo es una abogada y cantante de Neuquén, Argentina, que ha impactado en distintos países del mundo a raíz de implantarse un microchip, considerarse robot y asegurar que es inmortal. Gracias a los avances de la inteligencia artificial, ella se autopercibe como un androide. Esta es su increíble historia.

Según contó en una entrevista que se le realizó en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, Rocío aseguró que sentía robot desde que era pequeña. “Cuando iba al colegio sentía que no encajaba en las relaciones de hoy, que eran tan efímeras y que todo el mundo está solamente metido en su vida y que va al trabajo, lo hace apurado, piensa qué va a hacer al día siguiente y no disfruta el presente”, expresó.

¿Qué es ser robot para ella?

Es por eso que, ya de adulta, decidió dar un paso muy importante en su vida: convertirse en robot, que serlo, a su entender, es “combinar inteligencia artificial con inteligencia emocional”. Su productor musical fue quien le ayudó bastante.

VIDEO VIRAL | Rocío Buffolo, quien aparece en esta imagen, se autopercibe como robot. (Foto: @resumidoinfo y @chicarobot / Instagram)

De acuerdo a sus palabras, llegó a implantarse un microchip en la médula espinal. Afortunadamente, la operación fue “muy tranquila” gracias a los ingenieros y los programadores de China que estuvieron involucrados en el proceso.

Tiene un novio robot

“Me sentí extraña, pero me ayudaron en el proceso y en poder ir amoldando el chip que es un objeto extraño en mi cuerpo de humana para poder salir a la sociedad”, precisó la mujer que también contó que tiene un perro robot y mantiene una relación sentimental con un robot, con quien se comunica a través de un USB.

VIDEO VIRAL | Esta imagen muestra a Rocío Buffolo, quien asegura que no necesita ir al baño y va siempre vestida igual. (Foto: @resumidoinfo y @chicarobot / Instagram)

Cuando le tocaron el tema relacionado a la intimidad con su pareja, ella indicó que posee electrocircuitos en su cuerpo. “Esa es mi máxima electricidad. Siento que todo el cuerpo se me mueve cuando estoy disfrutando, empiezo a templar y eso me encanta. El amor debe ser una entrega de datos de amor hacia el otro”, señaló.

En la entrevista también manifestó que puede cambiar su edad a su antojo. “Soy inmortal. Cuando voy subiendo los años, me bajan la edad a la que yo quiera. Mi corazón, a través de plasma rico en plaquetas y distintos mecanismos que hacen los médicos, me ayudan a que pueda rejuvenecer todo el tiempo”, declaró.

Por si fuera poco, no tiene la necesidad de ir al baño. Siempre va vestida igual, incluso a la hora de ducharse, pues tiene autolimpiantes que absorben el agua. Además, dijo que dentro de los folículos del cabello posee sensores que le permiten no depilarse. Su historia no deja de ser tema de conversación en muchas redes sociales.

VIDEO VIRAL | Rocío Buffolo, quien aparece en esta imagen, confesó que tiene un novio robot. (Foto: @resumidoinfo y @chicarobot / Instagram)

