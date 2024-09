Skylar Bernstein es una joven de Estados Unidos que tiene 22 años y una forma rara y agresiva de cáncer cerebral, conocida como glioma pontino intrínseco difuso. Lamentablemente, no le queda mucho tiempo de vida debido a que el tumor está progresando. Es por eso que decidió casarse de una vez con su pareja, Sam Wombough, a quien ama con locura. Por suerte para los dos, una organización sin fines de lucro cubrió todos los gastos posibles y es así como ella tuvo la boda de sus sueños.

Con el fin de que sepas más sobre la pareja, te cuento que People informó que la relación inició en 2020. Skylar y Sam se conocieron en su dormitorio como estudiantes de primer año en Georgia Tech y rápidamente se hicieron amigos. Más adelante, se animaron a salir y desde ahí han estado juntos.

El año en que supo que tenía cáncer

Todo parecía que iba a ir estupendamente bien hasta que en agosto de 2023, Skylar se enteró que tenía un tipo de cáncer cerebral con una tasa de supervivencia de entre solo 8 y 11 meses. A raíz de los problemas de salud de ella, realizar una boda no parecía ser algo posible, pero luego apareció Wish Upon a Wedding.

Esta organización sin fines de lucro con sede en Chicago, según el citado medio, ha proporcionado, de manera gratuita, casi 300 bodas y renovaciones de votos a parejas de Estados Unidos que enfrentan una enfermedad terminal.

Es por eso que cuando Wish Upon a Wedding se enteró del caso de Skylar Bernstein, no dudó en ayudarle a cumplir su sueño de casarse con el amor de su vida. Luego de definir bien todo, la pareja contrajo matrimonio el 6 de agosto del presente año, exactamente en una capilla ubicada en Blairsville, Georgia, teniendo a las Montañas Blue Ridge de fondo.

Bailó después de la ceremonia

Para la protagonista de esta historia, “fue tal y como había soñado”. Ella asegura que todo quedó perfecto. Si bien se vio obligada a usar una silla de ruedas y un andador para moverse, ella sacó las fuerzas necesarias para bailar después de la ceremonia, siempre de acuerdo a la citada fuente. “Nunca quise nada más en toda mi vida”, aseguró Sam. “Nunca podría imaginar mi vida sin él”, expresó Skylar.

