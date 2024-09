Muchos dicen que para el amor no hay edad y Megara Del Rey (@lifeofmyladelrey), una mujer de Estados Unidos, definitivamente es una de esas personas, pues ella tiene una relación con alguien que le lleva 26 años, pero no creas que eso es todo. Su pareja es nada más y nada menos que el mejor amigo de su padre. Sí, en serio. Su historia no deja de ser comentada en TikTok.

De acuerdo a un video que publicó la joven en la mencionada red social, la relación comenzó cuando ella tenía 18 años y él 44. Actualmente, ella tiene 26, mientras que el hombre 52. Debido a la gran diferencia de edad, muchos usuarios consideran que son una pareja “repugnante” y “asquerosa”.

Precisamente, Megara Del Rey decidió responder con un video uno de los tantos comentarios negativos que recibió, donde alguien aseguraba que era una víctima “con seguridad”. Al respecto, ella negó que lo sea y sostuvo el mejor amigo de su papá jamás hizo algo inapropiado antes de que cumpliera 18 años.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia a Megara Del Rey con su padre. (Foto: @lifeofmyladelrey / TikTok)

Ella se interesó en él

“Cuando cumplí 18 años, fui yo quien se interesó por él y tomé la iniciativa en todo. Él estaba muy indeciso en involucrarse debido a mi edad, así que fue todo cosa mía”, manifestó la protagonista de esta historia que no duda en mostrarse muy feliz con su pareja.

“El mejor amigo de mi papá es realmente muy dulce y respetuoso. Nuestra diferencia de edad de 26 años no significa nada”, sentenció la chica. Ella está decidida a hacerle caso a su corazón y espera que su relación dure mucho tiempo más.

VIDEO VIRAL | Esta imagen muestra a Megara Del Rey con su pareja 26 años mayor que ella. (Foto: @lifeofmyladelrey / TikTok)

