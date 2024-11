Karrah (@karrah_peden_tram) es una usuaria de TikTok que se volvió viral tras compartir detalles sobre su reciente visita al otorrinolaringólogo. La joven, de Estados Unidos, reveló que, durante una limpieza rutinaria de oídos, el médico extrajo mucho más que solo cerumen. Su experiencia fue resumida en un breve video que ha superado las 3 millones de reproducciones en pocos días.

“Estoy literalmente mortificada”, empezó diciendo la tiktoker. “Acabo de regresar del otorrinolaringólogo. Fui allí porque pensé que estaba perdiendo la audición en mi oído. Entonces entró y miró ambos oídos, y primero comenzó con el que estaba bien”.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando el especialista logró sacar una gran bola de cera de este canal auditivo. “Ese era el oído sano”, recordó Karrah. “Pensé: “Oh, qué asco, pero qué bueno”.

Las cosas no terminaron allí, pues cuando llegó el turno del siguiente oído terminó llevándose una gran sorpresa: “Bueno, hay un poco más de cerumen en este oído, en realidad está pegado al tímpano, así que esto llevará un minuto”, le dijo el médico.

La usuaria Karrah había acudido al otorrinolaringólogo tras presentar problemas para escuchar. (Foto: @karrah_peden_tram)

Algunos segundos después, el otorrinolaringólogo expresó su asombro por lo que estaba observando. “Oh, no vas a creer lo que voy a sacar a continuación’”, dijo el especialista, poco antes de sacar un gran mechón de pelo de perro de su oído.

“Me estaba muriendo por dentro, pensando que era un bicho, que tenía un bicho en el oído”, confesó la estaodunidense. “[Él] sacó unas pinzas y me dolía muchísimo. Tiraba muy fuerte y me agarró el tímpano. Era un mechón enorme de pelo de perro. Dijo que parecía como si alguien me hubiera metido pelo de perro en el oído y luego lo hubiera metido por el canal auditivo. No puedo”.

A modo de reflexión, la tiktoker recomendó no descuidarse y visitar al otorrinolaringólogo. “Todo el mundo debería ir a revisar sus oídos y ver qué tesoros se esconden en su interior”, señaló.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos compartieron sus propias experiencias o las de conocidos con objetos extraños en los oídos. Algunos incluso confesaron su fascinación por los videos de limpieza de oídos, una tendencia creciente en internet.

“Uso bastoncillos de algodón todo el tiempo y me han revisado los oídos, pero nunca encuentran nada y es decepcionante porque quiero el momento dramático de poder escuchar mucho mejor que antes”, escribió un internauta.

“Me da vergüenza admitir que veo videos de limpieza de oídos en TT y YouTube”, señaló otro.

“Trabajo en una clínica de otorrinolaringología, vemos TODO TIPO de cosas en los oídos de las personas... He visto dos casos de pelo de perro impactado, una cucaracha en el tímpano, materiales de manualidades, palos, piedras... el oído es un lugar salvaje”, agregó un tercero.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un lavado de oídos?

La Clínica Internacional recomienda una limpieza regular de los oídos, pero ¿cada cuánto tiempo debe hacerse?

La cera en los oídos es una sustancia natural que protege el canal auditivo; sin embargo, una acumulación excesiva puede causar problemas auditivos. La frecuencia con la que debes limpiar tus oídos depende de cada persona y de la cantidad de cera que produzcas.

No existe una regla universal sobre cada cuánto tiempo debes limpiar tus oídos. La mencionada institución sugiere limpiarlos de manera regular, por ejemplo, cada vez que te laves el cabello. Lo importante es no introducir objetos en el oído, ya que esto puede empujar la cera hacia adentro y causar daños.

Si experimentas algún síntoma como dolor de oído, picazón, sensación de oído tapado o disminución de la audición, es recomendable consultar a un médico. Un profesional de la salud evaluará tu situación y determinar si necesitas una limpieza profunda de los oídos.