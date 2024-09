Se vienen días cargados de poderosa energía que puedes aprovechar para transformar la manera en que te relacionas contigo mismo. El eclipse lunar parcial de septiembre tendrá un impacto importante cuando se produzca la alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna en la noche del 17 al 18 de septiembre 2024. Si tu objeto es recargarte y que todo te vaya mucho mejor en los siguientes meses, aquí te explico el ritual que puedes realizar para purificarte y darle un nuevo rumbo a las cosas, así como atraer el amor. Además, te recomiendo: Truco de iPhone para tomarle fotos el eclipse lunar parcial y Así puedes tomarle fotos al eclipse lunar parcial con un Samsung Galaxy S24 Ultra.

Estos días será ideales para estimular y canalizar energía positiva en nuestro beneficio y qué mejor que hacerlo por el lado emocional y la imagen que proyectas.

Este suceso astronómico será visible este martes 17 y miércoles 18 de septiembre y durará aproximadamente cuatro horas (8:41 pm ET), alcanzará un pico máximo alrededor de las 10:45 pm ET y terminará alrededor de las 12:45 am ET. y se convierte en un gran momento para pedirle al universo eso que tanto deseas conseguir.

Ritual para purificarte con el eclipse lunar parcial

Desde Glamour recomiendan lo siguiente:

Entre el 17 y el 19 de septiembre : sin importar si son grandes o pequeñas, realizarás ocho acciones que nutran tu bienestar emocional.

: sin importar si son grandes o pequeñas, realizarás ocho acciones que nutran tu bienestar emocional. La noche del 18 de septiembre: vas a bañarte con la luz apagada, dejando que el suave resplandor lunar ilumine el baño. Mientras te sumerges en el agua, visualizarás cómo la energía de la Superluna te envuelve, limpiando y purificando cada aspecto de tu ser: físico, mental y emocional. Tómate el tiempo que necesites hasta que sientas tu campo áurico renovado.

Ritual para atraer el amor o fortalecer el vínculo con tu pareja

Este ritual lo podemos hacer el 17 o el 18 de septiembre en cualquier momento; lo importante es que estemos tranquilos.

Primero, arma un altar con una vela rosa y un pequeño recipiente en el que colocarás una cucharada de azúcar y unas gotas del perfume que utilices siempre.

Debajo del recipiente, escribe en un papel la intención de conocer a una persona o fortalecer el amor de nuestra pareja: “Luna poderosa, que tu fuerza y la influencia de Piscis me acerquen a buen amor (o fortalezcan mi pareja). Gracias, gracias, gracias”. Si hay alguien que te gusta, agrega su nombre también.

Si hay alguien que te gusta, agrega su nombre también. Lo siguiente es prender la vela y visualizarte feliz con esa persona. Al terminar la meditación, afirma lo siguiente: “Gracias, gracias, gracias” .

. Cuando la vela se apaga, pon la mezcla de azúcar y perfume en una maceta con tierra y guarda el papel en un cajón personal hasta que el deseo se cumpla.

