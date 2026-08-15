¿Eres un usuario con buenos conocimientos en matemáticas? Tendrás que demostrarlo con el reto matemático que te presentaré a continuación. A primera vista, te parecerá un desafío sencillo de resolver, pero la cuenta regresiva puede ser un factor que te complicaría en tu participación. En caso estés interesado en intentarlo, tendrás que aplicar una regla básica de la matemáticas para conseguir la victoria en los segundos indicados.

¿Preparado para hallar la respuesta de este reto matemático?

El siguiente ejercicio pondrá a prueba tu agilidad mental: 240÷(18−6)+35×2. Tendrás un total de 8 segundos para acertar con el resultado correcto. En caso quieras comprobar el nivel de tus habilidades matemáticas, puedes desafiar a un amigo o familiar para que compitan en conjunto.

El propósito de estos juegos mentales es activar tu cerebro y despejarte de las preocupaciones que presentas ahora. Si bien es un entretenimiento pasajero, es recomendable por los expertos en salud mental. ¡Que tengas un buen intento!

Necesitas razonar con rapidez para hallar la respuesta de este ejercicio de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

Si estás dudando de tu respuesta o aún sigues desarrollando este acertijo, presta atención a lo que te indicaré a continuación. Además de pensar con rapidez y mantenerte concentrado, es indispensable que apliques la regla PEMDAS, ya que este acrónimo te indica el orden correcto para resolver cualquier operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Como primer paso, restas los números entre paréntesis: (18-6)=12.

Acto seguido, tienes que dividir 240 entre 12, el cual te da como resultado 20.

Luego, resuelves la multiplicación: 35x2=70.

Finalmente, sumas los últimos dígitos: 20+70=90.

Como habrás notado, el principio mencionado te ayuda a resolver cualquier reto matemático, aunque es necesario que practiques diariamente para que adquieras mayor rapidez mental.

¿Acertaste con la respuesta de este acertijo de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 90

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!