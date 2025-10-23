Melissa es un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 63 a 118 km/h, categoría que, por definición, puede provocar lluvias intensas, marejada y ráfagas peligrosas en zonas costeras y del interior, según reportes del CONAGUA Clima. Si bien la tormenta tropical no se prevé que toque directamente territorio mexicano, pero sus efectos indirectos, especialmente lluvias intensas y posibles inundaciones, están siendo monitoreados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varios estados del sureste y centro del país.

En México, los efectos de tormentas de esta intensidad suelen concentrarse en el Golfo de México y el Caribe, pero las bandas nubosas pueden extenderse cientos de kilómetros tierra adentro. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) subraya: “no centre su atención en la línea del pronóstico”, sino en el cono de incertidumbre que delimita el rango probable de impactos.

La relevancia inmediata es doble: riesgo de inundaciones repentinas y oleaje alto en costas, y afectaciones en energía, transporte y agricultura por suelos saturados. En un contexto de temporadas más activas sobre el Atlántico en los últimos años, la vigilancia temprana es determinante para reducir daños.

Una onda tropical en el Atlántico tiene un 30% de probabilidad de convertirse en la tormenta tropical Melissa durante los próximos días. (Foto: NOAA / AFP)

¿Qué estados de México podrían verse afectados por el paso de la tormenta toprical Melissa?

Según los avisos más recientes del SMN y medios confiables, los estados de México donde se esperan lluvias y efectos derivados por el paso de Melissa y otros sistemas asociados son:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Puebla

Guerrero (sur y sureste)

Campeche (oeste y sur)

Yucatán (este y sur)

Quintana Roo (centro y sur)

En estas zonas, el aumento de lluvias puede ocasionar riesgo de desbordamiento de ríos, inundaciones y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en áreas montañosas.​

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México le da seguimiento puntual a la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe. Debido por su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el territorio nacional. | Crédito: @conagua_clima / X

Trayectoria actual de la tormenta tropical Melissa

La tormenta tropical Melissa se encuentra actualmente en el mar Caribe, a más de 1,200 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y Conagua - Clima afirma que debido a la distancia y trayectoria, el sistema no representa un peligro directo para México. Sin embargo, la interacción con otros sistemas de baja presión y humedad residual podría mantener lluvias en los estados mencionados.

La identificación de estados potencialmente afectados depende del cono de incertidumbre vigente en los “Avisos de Ciclón Tropical” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados varias veces al día. Con base en patrones de trayectoria típicos y en la geografía de riesgo del Golfo y el Caribe, las entidades con mayor probabilidad de impactos directos —viento, lluvia intensa y oleaje— son Quintana Roo, Yucatán y Campeche en la península; y Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas a lo largo del litoral del Golfo.

Si el sistema se aproxima o ingresa por el suroeste del Golfo, también pueden registrarse lluvias muy fuertes a intensas sobre Chiapas, Oaxaca (Cuenca del Papaloapan), Puebla e Hidalgo por arrastre de humedad hacia la Sierra Madre Oriental. De desplazarse paralelo a la costa, el mar de fondo y el viento en rachas pueden afectar marinas, pesca ribereña y puertos en Tamaulipas y Veracruz, aun sin impacto directo del centro.

El NHC y el SMN publican trayectorias y radios de vientos que permiten anticipar impactos tierra adentro cuando las bandas convectivas se internan en planicies y sierras. En esos escenarios, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala pueden registrar lluvias fuertes y crecidas súbitas en ríos y arroyos de respuesta rápida. La Península de Yucatán, por su exposición y baja altitud, es especialmente vulnerable a encharcamientos prolongados y fallas en energía en zonas urbanas de Mérida y Cancún, con cierres intermitentes de puerto a embarcaciones menores dispuestos por Capitanías de Puerto.

Protección Civil recomienda seguir el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), que traduce los avisos meteorológicos en niveles de alerta por región del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). La clave operativa es cruzar el cono de pronóstico con la orografía local y los umbrales de lluvia recientes.