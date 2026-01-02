México es uno de los países preferidos por millones de turistas, debido a su riqueza cultural y los maravillosos paisajes que presenta. Si bien puedes tener una vivencia única si visitas este país, existe una alta posibilidad de que experimentes algún movimiento telúrico debido a su alta actividad sísmica. Para que estés preparado ante estos eventos, la tecnología se puede convertir en tu mejor aliada para que mantengas la tranquilidad durante tu estancia. A continuación, te revelaré una lista de apps que te brindan avisos oportunos.

El país norteamericano ya registró sus primer movimiento sísmico de gran magnitud este viernes 2 de enero. Según el Servicio Sismológico Nacional de México, el temblor tuvo una magnitud de 6.5, cuyo epicentro fue en el municipio de San Marcos, Guerrero.

Lo notable es que los ciudadanos mexicanos pudieron prepararse con antelación a este temblor, gracias a las notificaciones recibidas en sus dispositivos móviles. Esta es una excelente iniciativa del Gobierno mexicano para mantener la calma en la población y permitir que se tomen las medidas correspondientes antes de que comience el sismo.

México ya registró su primer movimiento telúrico en el 2026, con epicentro el estado de Guerrero. (Crédito: EFE/ David Guzmán)

Por qué México suele ser un blanco de constantes temblores

Debes saber que el territorio mexicano está sobre la placa de Norteamérica; además, está relativamente cerca a las placas de Cocos, del Pacífico, de Rivera y del Caribe. Por lo tanto, este país está en constante riesgo de presentar temblores de manera recurrente.

Los estados que resultan más afectados por los eventos sísmicos son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ya que se ubican justo frente al límite de subducción entre las placas, según lo indicado por CNN .

Los sismos de gran magnitud pueden ocasionar considerables en las ciudades. (Crédito EFE/ Madla Hartz) / Madla Hartz

Qué apps de alertas sísmicas son recomendadas si viajarás a México

Debo mencionarte que estos aplicativos están conectados a redes de estaciones sismográficas y envían notificaciones, basándose en la distancia y la magnitud del movimiento telúrico. Eso sí, tu móvil deberá estar conectado a una red WiFi o datos móviles para que las apps cumplan su función. Con lo indicado, te revelaré qué apps necesitas descargar en tu celular en caso viajes a este país:

SASSLA

Se trata de una aplicación de descarga gratuita que retransmite la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y comunica avisos preventivos de Protección Civil. Con una cobertura completa en la Ciudad de México y otros estados, la plataforma no solo previene sismos, también te informará sobre los ciclones tropicales y la actividad volcánica.

SkyAlert

Esta app utiliza su propia red privada de sensores para notificar sismos con una antelación que varía entre segundos y minutos, según la distancia del usuario respecto al epicentro. La plataforma te proporcionará información detallada sobre el tiempo de llegada de la onda sísmica y su intensidad en la ubicación.

