Un ejercicio de operaciones combinadas quiere desafiar tus conocimientos en matemáticas. Se trata de un reto matemático con límite de tiempo. En tan solo 9 segundos necesitas hallar el resultado, un objetivo que contados participantes han logrado cumplirlo. ¿Estás dispuesto a asumir el desafío? Para conseguir la victoria es necesario aplicar un principio básico.

¿Preparado para hallar el resultado del reto matemático?

Observa el siguiente ejercicio de matemáticas: (150+90)÷8+17×5−20. Deberás razonar con rapidez, ya que el tiempo se agotará en menos de lo que tú imaginas. Para que puedas divertirte al máximo, te recomiendo pasarla este enunciado a tus amigos y familiares; de esa manera conocerás quién razona eficazmente.

Lejos de provocar estrés, estos acertijo numéricos están diseñados como una pausa recreativa para mantener activa a tu mente, lo cual te permitirá desconectar de las preocupaciones cotidianas.

Observa con atención e intenta hallar el resultado en el menor tiempo posible. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

Para acertar con el resultado de este problema debiste aplicar un principio importante de las matemáticas: PEMDAS. Este acrónimo te revela el orden para desarrollar cualquier operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Como paso inicial, sumas los dígitos entre paréntesis: (150+90)=240.

Paso seguido, divides 240 entre 8 y así obtienes como respuesta 30.

Luego, realizas la multiplicación: 17x5=85.

Desarrollas la suma: 30+85=115.

Finalmente, restas los últimos dígitos: 115-20=95.

Es necesario que sigas el orden correcto de las operaciones, ya que así obtendrás la respuesta correcta. Como notarás, el principio que te indiqué es importante para estos ejercicios, pero también influye tu concentración y rapidez mental.

Este es el proceso correcto para desarrollar un ejercicio de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 95

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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