Todo en equipo es mucho mejor y el hogar no es la excepción. Si bien los tiempos han cambiado y ahora los roles se comparten, estoy segura que aún sigues viendo entre tus familiares, amigos o vecinos la costumbre de que solo las mujeres deben encargarse de las labores de limpieza, cocinar o sacar la basura, mientras que el varón es quien sale a trabajar y dar dinero. En esta nota te explico, de la mano del psicoterapeuta Antonio Porcelli, por qué los hombres deberían participar en las tareas domésticas junto a su esposa o conviviente y el impacto que esto tiene en la relación de pareja.

Si bien a los dos les compete limpiar la casa, el baño, mantener la cocina impecable o preparar los alimentos porque ambos viven ahí, todavía se habla que hay tareas exclusivas para cada quien porque ‘uno es hombre y el otro mujer’, pero la realidad es que lo mejor es llegar a un consenso de qué puede hacer uno o el otro de acuerdo a sus gustos o con lo que se siente más cómodo. Y es que talvez no a todos les gusta trapear o barrer, pero sí cocinar y ahí se encuentra el punto medio “porque no se trata de mandar u obligar”.

“Los maridos de hoy somos los menos malos de la historia de la humanidad. Si lo piensan en perspectiva, nunca hubo maridos que se involucren en las tareas del hogar como nos involucramos actualmente. No es suficiente, no lo hacemos suficientemente bien, pero hay dos generaciones que están haciendo esto y ninguno de nosotros tenía un abuelo que hacía eso en su casa. Tenemos que dejar el concepto de ayudar a la mujer por uno en el que nosotros tenemos que hacernos igual de responsables que la mujer en el hogar”, explicó.

La realización de las tareas domésticas es una labor de todos los miembros del hogar. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

Las responsabilidades de un hombre en el hogar

Sin embargo, en muchos casos los varones también se muestran incómodos cuando les critican cada acción que hacen en la casa o si no limpiaron bien o tardaron demasiado en algo que es muy sencillo. Es aquí donde el especialista tiene una respuesta: “El problema surge cuando vemos al hombre con la comparación del hombre ideal que deberíamos ser y no lo vemos en comparación con su padre o abuelo. Si comparas a tu marido con el que quisieras tener, ahí nos matas”, agregó en el programa ‘Hoy Día de Telemundo.

Por su parte, la presentadora dominicana Chiky Bombom recalcó que para muchos las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres porque “hemos vivido con una mentalidad en la que se le quita responsabilidad a los hombres. Yo con mi hijo varón estoy cortando esas cadenas generacionales, tiene que hacer cosas en el hogar, ayudarme en el hogar. No importa si la mujer gana más o menos, eso se negocia y se habla. Le dices ‘Yo voy a cocinar, pero cuando no esté en la casa espero llegar y encontrar comida’”.

Las labores domésticas no tienen roles de género, sino son una responsabilidad compartida que deben asumir todos los integrantes de la familia equitativamente. (Foto: Diva Plavalaguna / Pexels)

El impacto en la pareja con la división de tareas del hogar

El psicoterapeuta Antonio Porcelli recalcó que “tenemos que terminar con el enfrentamiento entre hombres y mujeres, con la competencia, e ir hacia una sociedad de colaboración donde algunas cosas le salen mejor a los hombres y otras a las mujeres y nos necesitamos mutuamente y unidos. El machismo generó mucho daño hacia la mujer y le causó un resentimiento totalmente entendible pero la solución no va a ser que lo mismo le suceda ahora a los hombres, hay que buscar un modelo superador que no tiene ver con el machismo o feminismo, sino con la igualdad”.

Los hombres deben comprometerse a hacer su parte de las tareas diarias y asegurarse de que el trabajo se divida de manera equitativa. (Foto: Gary Barnes / Pexels)

En resumen, “lo mejor es hacer un equipo y no decir ‘por qué yo hago esto y tú no’, ese pelear no funciona, sino decir ‘amor te apoyo con esto’. Si entramos en el matrimonio al punto de decir ‘esto hago yo, esto aporto yo’, no estamos pensando en equipo sino en la individualidad, el egoísmo y si algo necesitan los matrimonios es empatía y generosidad”.

