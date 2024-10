Diariamente, de alguna u otra forma, estamos en contacto con el cartón en nuestros hogares. Si bien es un material endeble, en comparación a la madera o el metal, podemos endurecerlo para crear diversas manualidades o proyectos estudiantiles. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí te comparto dos trucos muy prácticos.

Cada vez que tengo que realizar alguna manualidad o proyecto creativo recurro a pedazos de madera. Este material es duradero y, si quiero protegerlo de la humedad, recurro a un protector casero muy eficaz.

Sin embargo, no siempre tengo a la mano este material y me he visto en la obligación de recurrir a otros productos, como por ejemplo, el cartón. Este material lo veo con regularidad en cajas de zapatos, de televisores, jabas de huevo, entre otros. Su principal desventaja es su fragilidad, pero he descubierto que podemos endurecerlo en poco tiempo haciendo uso de elementos que tenemos en casa.

¿Cómo endurecer el cartón? Dos técnicas prácticas

Te comparto dos técnicas muy prácticas que te permitirán endurecer el cartón sin hacer el mayor esfuerzo. Toma nota y disfruta con el proceso de creación.

Papel periódico y cola

Esta técnica, conocida como cartapesta, es muy efectiva. Antes de endurecer el cartón debes recortar papel periódico en cuadrados y tener a la mano cola blanca y pegamento o engrudo. A continuación, te presento los pasos a seguir:

Con un pincel extiende la cola o engrudo sobre el cartón que vas a utilizar

Coloca los pedazos de papel periódico en el cartón y humedécelos con el pincel por toda la superficie

Realiza el mismo procedimiento por dentro y por fuera

Deja secar por 12 horas y ¡listo!

Aserrín

El aserrín también es un elemento que nos permitirá endurecer el cartón. Puedes conseguirlo en los talleres de carpintería gratis o a un precio cómodo. Además del aserrín, debes tener a la mano cola, pegamento o engrudo y pintura blanca acrílica (en su defecto pintura de pared)

Coloca el aserrín en un recipiente y mézclalo con cola o engrudo

Agrega un poco de acrílico o pintura de pared para crear la consistencia espesa deseada

Remueve bien con una cuchara y luego aplica la mezcla en el cartón con ayuda de un pincel viejo

Deja secar entre 10 a 12 horas. Si quieres mejorar su apariencia, lija la superficie del cartón

