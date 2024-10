Luchar contra el crimen no es tarea fácil, por lo que la policía a diario debe estar lista para combatir a aquellos individuos que atenten contra la seguridad ciudadana. Además de estar preparados física y mentalmente ante cualquier eventualidad, los equipos que utilizan también tienen que ser los más óptimos para facilitar su trabajo; sin embargo, los vehículos que venían usando los agentes de California han resultado ser un problema para su normal desarrollo, por lo que ahora prefieren un nuevo automóvil eléctrico en lugar de los ya conocidos Tesla. ¿De cuál se trata? En esta nota, te lo contamos.

Como se sabe, la policía de California, Estados Unidos, decidió cambiar - desde hace algunos años - sus vehículos con motor de combustión interna por automóviles eléctricos con el propósito de lograr cero emisiones; y aunque parecía una gran idea, el hecho de haber adquirido varias unidades de Tesla les ha generado inconvenientes, desde el mal diseño hasta las adaptaciones que les deben hacer.

La vez que Ford Motor Company presentó su nueva F-150 Lightning eléctrica fuera de su sede en Dearborn, Michigan, el 19 de mayo de 2021 (Foto: Jeff Kowalsky / AFP)

¿CUÁL ES EL VEHÍCULO ELÉCTRICO QUE PREFIERE LA POLICÍA DE CALIFORNIA EN LUGAR DE LOS TESLA?

El vehículo eléctrico que prefiere la Policía de California en lugar de los Tesla es el Ford F-150 Lightning, la versión totalmente eléctrica de la clásica camioneta F-150. Esta unidad ya es utilizada por el Departamento de Policía de Fort Bragg que adquirió cinco camionetas eléctricas desde 2022, a través de programas de incentivos, reembolsos y subvenciones.

Este cambio no se dio por iniciativa de las autoridades electas, sino por los esfuerzos del jefe del Departamento de Policía de Fort Bragg, Neil Cervenka, quien buscaba electrificar su flota. “Mi deseo de hacer la transición a vehículos policiales eléctricos se alineaba con mi nueva comunidad”, escribió en un artículo para la revista Police1.

Él tenía pensado todo, pues incluso antes de adquirir dichas unidades, instaló cargadores en el estacionamiento, indicó en entrevista a SFGATE. De acuerdo con su experiencia, las camionetas Ford F-150, al ser las más vendidas en Estados Unidos, tienen piezas que pueden encontrarse ante cualquier falla, así sean de la versión Lightning, todo lo contrario con las de Tesla; por lo tanto, el costo también es menor.

Adicional a ello, su diseño se adecúa más al trabajo policial por su altura y tracción en las cuatro ruedas; asimismo, tiene suficiente espacio para guardar en la parte trasera equipo policial e incluso bicicletas.

Se ve un logotipo en el costado del F-150 Lightning eléctrico de Ford Motor Company fuera de su sede en Dearborn, Michigan, el 19 de mayo de 2021 (Foto: Jeff Kowalsky / AFP)

¿POR QUÉ LA POLICÍA CAMBIÓ LOS TESLA POR OTRAS UNIDADES ELÉCTRICAS?

El mayor inconveniente con los vehículos Tesla que fueron adquiridos para la Policía de California es que deben ser transformados, pues además de las luces de emergencia estándar, las sirenas, la radio, la antena, la barra de empuje, la partición y el porta armas que se agregan, tienden a ser mejorados en cuanto a sus paneles balísticos con el fin de hacerlos más resistentes cuando patrullen.

No sólo ello, pues el tamaño de dichas unidades hace imposible trasladar más de un detenido, precisó el jefe del Departamento de Policía de Ukiah, Cedric Crook. Adicional a ello, señaló que los efectivos no podían estar cómodos en sus asientos cuando conducen, pues los cinturones que llevan no encajan en la estética de ese coche.

Asimismo, indicó a SFGATE que a los agentes en las academias les enseñaron que cuando hay un tiroteo deben esconderse detrás del bloque del motor, pero en un “Tesla, no hay bloque del motor, lo que deja a los oficiales sin su cobertura preferida”, dijo. Debido a estas razones, Crook destinó los Model 3 de Tesla para su personal administrativo.