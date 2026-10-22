El magnate estadounidense Elon Musk invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en el gigante audiovisual Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés), según informó este jueves Semafor.

El acuerdo de inversión en la empresa de David Ellison se concretó casi al mismo tiempo que las inyecciones de capital que recibió el nuevo conglomerado audiovisual por parte de otros inversores, indicaron al diario estadounidense fuentes cercanas al asunto.

Musk, el hombre más rico del mundo, figuraba en las listas de personas adineradas con las que Ellison consideraba trabajar en proyectos de inversión una vez se concretase el acuerdo de fusión de Skydance.

El magnate sudafricano Elon Musk invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en el gigante audiovisual Skydance (Foto: AFP)

El magnate estadounidense mantiene una estrecha relación con el padre de David Ellison y fundador de Oracle, Larry Ellison, quien a su vez ha invertido en varios de proyectos de Musk, como Tesla.

Larry Ellison también contribuyó con 1.000 millones de dólares a la polémica compra de X, anteriormente conocida como Twitter, que efectuó Musk en 2022.

Paramount cerró el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por doce estados del país, y a la que se sumó sindicato de guionistas de Hollywood.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.

Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.