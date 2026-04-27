En una ciudad de Michigan se implementó una nueva norma obligatoria para los dueños de mascotas. A partir de ahora, todas las personas que tengan perros o gatos deberán colocarles un microchip bajo una política estricta que no tolera incumplimientos. Esta medida, pionera en el estado, busca mejorar la seguridad de los animales y dar tranquilidad a sus propietarios.

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El procedimiento veterinario es rápido y consiste en insertar un pequeño dispositivo bajo la piel, que contiene datos de identificación del dueño.

El microchip, similar en tamaño a un grano de arroz, permite identificar a las mascotas en caso de que se pierdan o sufran algún accidente. Gracias a esto, veterinarios o centros de control animal pueden rastrear fácilmente a sus dueños en Eastpointe, donde ya rige la normativa.

“No es más que un dispositivo que se introduce bajo la piel y permanece allí; no le causa dolor al animal”, explicó la oficial de control animal Ashley Sanchez a WXYZ News.

La medida busca facilitar la identificación en caso de pérdida o accidentes, además de responsabilizar a los propietarios. (Foto referencial: Freepik)

“Es un gran paso en la dirección correcta dentro del ámbito del control animal”, agregó.

Además de facilitar el reencuentro con mascotas extraviadas, el sistema también permite identificar a dueños responsables en casos de abandono o maltrato. Las autoridades destacan que esta tecnología ya ha sido clave en procesos legales recientes.

“El año pasado hubo un perro de 14 años cuyo caso llegó a juicio este lunes, después de haber sido abandonado por su dueña”, relató Sanchez. “Ella fue declarada culpable de negligencia y abandono animal”.

Las autoridades podrán realizar controles y sancionar a quienes no cumplan con la norma. (Foto referencia: Freepik)

La ordenanza ya entró en vigor y los agentes realizarán controles como parte de sus tareas habituales.

“Es una infracción que puede considerarse delito menor. Tendrá que ir a la corte y se le dará la oportunidad de corregir la situación”, advirtió Sanchez.

En esta ciudad, este tipo de faltas puede implicar multas de hasta 500 dólares.

Las ciudades de EE. UU. donde el microchip para mascotas ya es obligatorio

Actualmente, no existe una ley federal en los Estados Unidos que obligue al uso de microchips y la normativa varía a nivel local. Ciudades como Eastpointe (Michigan), Houston (Texas), San Antonio (Texas) y Dallas (Texas) implementaron ordenanzas que hacen obligatorio este dispositivo para todos los perros y gatos.

Las medidas suelen ir acompañadas de multas que oscilan entre los $100 y $500 dólares y tienen como objetivo principal reducir la saturación en los refugios y agilizar el reencuentro de animales perdidos con sus dueños.

En otras jurisdicciones, la obligatoriedad es parcial o condicional. Por ejemplo, en gran parte de California y Florida, el microchip es mandatorio solo si la mascota es adoptada en un refugio público o si el animal ha sido clasificado legalmente como “peligroso”.

La tendencia en los últimos años muestra que más gobiernos locales están adoptando estas políticas como una herramienta de salud pública para fomentar la tenencia responsable y combatir el abandono animal.

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