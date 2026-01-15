Un exclusivo complejo de condominios en Nueva Jersey con vista al río Hudson decidió tomar medidas drásticas contra los dueños que no recogen los desechos de sus perros. Para hacerlo, implementó un sistema que rastrea el ADN encontrado en las heces caninas abandonadas en las áreas comunes. En Hudson Harbor, en Edgewater, los propietarios de perros deben pagar 200 dólares para que se tome una muestra de ADN de su mascota y quede registrada en una base de datos.

El New York Post informa que, cuando aparece excremento sin recoger, se envía una muestra a un laboratorio especializado en Tennessee llamado PooPrints, lo que permite identificar al responsable y aplicar multas de hasta 250 dólares, según la administración del edificio.

Sin embargo, no todos los residentes están conformes con esta medida. Angelina Budija, de 46 años, dueña de una Shih Tzu llamada Jolie, expresó su preocupación: “No siempre puedes recogerlo, así que estoy un poco preocupada. A veces estamos afuera en la oscuridad, en un área sin iluminación, y no siempre puedo encontrar [las heces]”.

“Son la policía del popó. Ahora tengo que ser aún más cuidadosa”, agregó. “Creo que es un poco exagerado”.

Los dueños deben pagar por registrar la muestra genética de sus mascotas y pueden recibir multas si son identificados como responsables. (Foto referencial: Freepik)

Desde la administración, la gerente de la propiedad, Christina Ortiz, defendió la iniciativa y aseguró que funciona como un buen elemento disuasivo. “Creo que hace que nuestros residentes sean responsables, y nos ha estado funcionando”, explicó.

Incluso bromeó sobre su rol: “Supongo que sí, soy como una detective”, añadió. “Nunca en mis sueños más salvajes pensé que esto sería algo real. Realmente estamos en el futuro”.

Otros vecinos, en cambio, celebran el endurecimiento de las reglas. Eliana Marquez, dueña de una perrita Yorkipoo llamada Lola, fue contundente: “Yo digo que si dejaste tu popó ahí afuera, ya te hicieron la prueba: ahora van por ti”.

“Si se necesita un laboratorio para lograrlo, está bien”, agregó, asegurando que “mucha gente deja el popó aquí. Es lo peor, sobre todo cuando es tan simple recogerlo. Se te pega en los zapatos. ¡Recojan el popó!”.

La medida ha generado opiniones divididas entre los vecinos. (Foto referencial: Freepik)

Tony Spinella, de 65 años, propietario de un Dogo Argentino, considera que la medida ayuda a identificar a los reincidentes. “Creo que es genial. Estoy seguro de que no es barato enviarlo a un laboratorio para pruebas de ADN, lo que demuestra que se lo toman en serio”, dijo.

“Hay ciertas personas —y puedes notarlo por el popó— que son reincidentes. Lo pisas, es horrible”, agregó.

Según Ortiz, el sistema de análisis de ADN canino se implementó en 2022, cuando el edificio comenzó a permitir mascotas. Asimismo, explicó que la política evita conflictos entre vecinos.

La administración asegura que el sistema funciona y evita conflictos entre residentes. (Foto referencial: Freepik)

“A la gente le gusta acusarse entre sí cuando no necesariamente tiene todos los hechos”, comentó a CBS News.

“Parte de mi trabajo literalmente va a ser enviar popó por correo. ¿Quién dice eso?”, bromeó.

Consejos al limpiar los desechos de un perro

Para limpiar los desechos de un perro de forma segura, el primer paso es utilizar siempre una barrera protectora, como bolsas plásticas gruesas o guantes, para evitar el contacto directo con la piel. Recoge las heces de inmediato, especialmente en espacios públicos o patios, ya que los desechos caninos pueden contener parásitos y bacterias que contaminan el suelo y el agua. Si el desecho es sólido, asegúrate de cerrar bien la bolsa antes de depositarla en un contenedor de basura específico.

Si el accidente ocurre dentro de casa, se recomienda utilizar un limpiador enzimático en lugar de detergentes comunes o amoníaco. Estos productos especializados descomponen químicamente las proteínas y el ácido úrico presentes en la orina y las heces, eliminando el rastro de olor por completo. Esto no solo mantiene la higiene, sino que evita que el perro sienta la tentación de marcar nuevamente el mismo lugar debido al aroma residual.

Finalmente, la desinfección de las manos y las herramientas utilizadas es clave. Después de desechar los residuos, lávate las manos profundamente con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. Si utilizaste palas o recolectores, límpialos con una solución de agua y desinfectante para prevenir la proliferación de gérmenes.

