Mi deber es entretenerte durante tu paso por Internet, pero no quiero enseñarte lo mismo de siempre; por el contrario, te brindaré un contenido totalmente educativo y que despertará cada área de tu cerebro. En esta ocasión, he diseñado un reto matemático que comprende de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Creerás que será simple de resolverlo; sin embargo, no te confíes porque en 8 segundos deberás adivinar el resultado. ¿Listo para asumir este desafío?

¿Sabes que resolver retos matemáticos provocarían que seas más inteligente? De acuerdo a la Universidad del Sur de México, estas actividades potencian tu capacidad de pensar de manera crítica, aumentan tu agilidad mental y te hacen más curioso. ¡Atrévete a enfrentar este desafío y descubre todo lo que tu cerebro es capaz de hacer!

¿Acertarás la respuesta a tiempo?

Este es el desafío numérico que desarrollarás ahora mismo: 20 + 10 x 2 - 25 + (400 / 10). Trata de recordar todas las enseñanzas que te brindaron tus maestros y así podrás superar la dificultad de este juego. ¿Listo para intentarlo? ¡Mucha suerte!

Reto matemático: Trata de concentrarte, pues es lo único que te guiará hacia la victoria. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

¡El tiempo se acabó! Puedo asegurarte que tus habilidades cognitivas estuvieron activas tratando de hallar la respuesta y eso es un punto positivo. Ahora, te indicaré que el resultado de este ejercicio mental es 55. ¿Acertaste o fallaste en esta ocasión?

Reto matemático: Esta es la forma correcta que debiste desarrollar este problema numérico. (Creación: Mag)