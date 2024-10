Una actividad que te encantará desarrollar es buscar palabras diferentes , pues pondrán a prueba tu capacidad de observación. En esta ocasión, tienes que resolver este reto visual antes de que el cronometro llegue a cero. Míralo como una buena oportunidad para entrenar tu agudeza visual y activar tu mente. ¿Listo para realizarlo? Te deseo mucha suerte en tu participación. También te recomiendo este ejercicio matemático que pocos usuarios acertaron con la respuesta .

Te quiero contar que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me brindan entretenimiento durante mis ratos libres, pero eso no sería el motivo principal. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

De acuerdo a Unicef, realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

¿Dónde está la palabra oculta?

La imagen constituye de una gran cantidad de palabras PIÑATA, pero debes tener en cuenta que hay una de ellas que está escrita erróneamente. Encuéntrala antes de que el cronometro llegue a cero. ¿Preparado? ¡Mucha suerte!

Reto visual: Fíjate en los detalles. Tienes que encontrar rápidamente la palabra errónea. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Ya sabes cuál es la palabra diferente entre las demás? De ser afirmativo, estoy impresionado por la rapidez visual que cuentas. Eso te servirá para fijarte en los detalles mínimos en cuestión de segundos. En caso de fallar, no te preocupes porque te enseñaré la solución en la siguiente imagen. ¡Presta atención!

Reto visual: Pocos cumplieron en detectar la palabra diferente. ¿Tú conseguiste la victoria? (Creación: Mag)

Si te gustó el reto visual de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG . No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.