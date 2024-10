En mis ratos libres, me encanta desarrollar retos visuales por dos razones: mejoran mi concentración y mi capacidad de observación. Este tipo de juego mental es recomendado por muchos especialistas y, por ese motivo, quiero incentivarte a que desarrolles el que diseñé hoy. Trata de una gran cantidad de palabras que se repiten, pero solo una se diferencia del resto. ¿La ubicarás antes de que el tiempo llegue a cero? No será sencillo porque contarás con 7 segundos; sin embargo, que eso no te desanime. Cuando acabes, te recomiendo resolver este interesante ejercicio matemático .

Si te motivo a que desarrolles retos visuales, se debe a muchas razones. De acuerdo al artículo compartido por Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, jugar estas pruebas ayudaría a que se desarrollen estructuras cerebrales, a aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales. También es una buena opción para gestionar y procesar el estrés.

No sería lo único, ya que Vail Daily precisó que estos juegos mentales mejoran la memoria y la capacidad de observación. También se incrementa el nivel de las habilidades de resolución de problemas, pues se usa el pensamiento creativo y la lógica.

¿Dónde está la palabra PATA?

Como habrás notado, la palabra PAPA está escrita en muchas ocasiones. A primera vista, dirás que no hay alguna diferencia, pero entre ellas se esconde PATA. Trata de estar concentrado de principio a fin y te aseguro que conseguirás la victoria. ¿Listo? ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Es una buena oportunidad para entrenar tu vista. Trata de ser rápido en tu búsqueda. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

¿Sientes que este juego fue demasiado sencillo? Eso demuestra que tu capacidad de observación se encuentra en buen nivel y es capaz de ubicar cualquier detalle en cuestión de segundos, pero si no lograste superar este ejercicio, te pediré que sigas practicando, pues es la mejor de agudizar tu vista. Presta atención al gráfico y conocerás dónde está el objetivo principal.

Reto visual: Te recomiendo que sigas realizando estos juegos. Así mejorarás tu agudeza visual. (Creación: Mag)